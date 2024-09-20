جهّزوا منزلكم للتصدي للتغيرات الموسمية مع أجهزة تنقية الهواء وإزالة الرطوبة من إل جي

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- AETOSWire) أصبح الحفاظ على بيئة منزلية مريحة وصحية أمراً ضرورياً جداً وخصوصاً مع تغير الفصول وتقلبات الطقس الكثيرة اليوم. وتعمل مجموعة إل جي إلكترونيكس التي تشمل أجهزة تنقية الهواء وإزالة الرطوبة وترطيب الهواء على تعزيز الراحة في منازلكم وتوفر حلاً شاملاً لتحسين جودة الهواء بغض النظر عن درجات الحرارة ومستويات الرطوبة المتقلبة.
تعالج أجهزة إزالة الرطوبة المتطورة من "إل جي" مشكلة الرطوبة العالية بدقة وتضمن الحفاظ على برودة المنازل وخلوها من الرطوبة، وهي مزودة بضاغط عاكس مزدوج من "إل جي" يضبط أداءها بناءً على مستويات الرطوبة في الوقت الفعلي ويزيل ما يصل إلى 30 لتراً من الرطوبة يومياً. ويعمل الضاغط المبتكر على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن أيضاً الحد الأدنى من الضوضاء، مما يجعل الجهاز مناسباً للاستخدام المستمر طوال اليوم وخلال الليل.
وتتجاوز مهام أجهزة إزالة الرطوبة من "إل جي" مجرد التحكم في درجات الرطوبة لتحسين جودة الهواء، حيث تقضي أيضاً على الغبار والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية، بفضل امتلاكها لتقنية الإشعاع المؤين وUVnano، مما يضمن مساحة معيشية أنظف وأكثر صحة. وتتميز مجموعة أجهزة إزالة الرطوبة أيضاً بخاصية التحكم التلقائي الذكي والتي تضبط كثافة إزالة الرطوبة تلقائياً وفقاً للبيئة المحيطة مما يضمن التشغيل الموفر للطاقة دون المساومة على الراحة.
يستطيع المستخدمون بفضل تطبيق ThinQ مراقبة أجهزة إزالة الرطوبة والتحكم بها عن بُعد وتلقي إشعارات في الوقت الفعلي حول مستويات الرطوبة للمزيد من الراحة. وتم تضمين المتانة داخل الجهاز أيضاً بشكل مدمج وتزويده بضاغط عاكس مزدوج بضمان لمدة 10 سنوات لتحقيق الموثوقية على المدى الطويل.
ولا تواجه كافة المنازل رطوبة أعلى خلال تغير الفصول. وبالنسبة لمن يواجهون جفاف الهواء أو رداءة جودة الهواء، يوفر جهاز تنقية الهواء PuriCareTM 360° من "إل جي" تغطية شاملة لضمان ملء كل ركن من أركان منزلكم بالهواء النقي. وتم تزويده بتقنية مروحة من الدرجة الفضائية، مما يوفر تنقية سريعة وفعالة تصل إلى 7.5 متر، مع نظام الترشيح المتعدد الذي يلتقط 99.9% من البكتيريا الضارة والفيروسات ومسببات الحساسية، مما يضمن بيئة نظيفة وآمنة وخاصةً مع تدهور الظروف الخارجية بسبب التلوث الصناعي أو ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية الموسمية.
صمم جهاز PuriCare من "إل جي" لتنقية الهواء في جميع الاتجاهات، حيث يغطي المساحات الكبيرة بفعالية، مما يجعله مثالياً للمنازل التي يسكنها الأطفال أو المناطق ذات الحركة الكثيفة. ويراقب الوضع التلقائي للجهاز جودة الهواء باستمرار ويضبط تشغيله لضمان بقاء بيئتكم الداخلية منعشة ونظيفة طوال اليوم.
ويستفيد جهاز PuriCare أيضاً من اتصاله بتطبيق ThinQ من "إل جي"، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم بجودة الهواء ومراقبتها عن بُعد، مما يضمن بقاء منزلكم منعشاً حتى أثناء التنقل.
سواء كنتم ترغبون في مكافحة الرطوبة الزائدة أو الهواء الجاف أو الملوثات المحمولة جواً، فإن مجموعة "إل جي" الكاملة من أجهزة تنقية الهواء ومزيلات الرطوبة وأجهزة ترطيب الهواء توفر حلولاً متقدمة تتكيف مع احتياجات منزلكم خلال تغير الفصول. وتساعد هذه المنتجات من خلال التقنيات المتطورة في توفير مساحة معيشة أكثر راحة وصحة، مما يضمن أن يظل منزلكم ملاذاً للهواء النقي النظيف طوال العام.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة أجهزة تنقية الهواء وإزالة الرطوبة من "إل جي"، تفضلوا بزيارة و .
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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