جهّزوا منزلكم للتصدي للتغيرات الموسمية مع أجهزة تنقية الهواء وإزالة الرطوبة من إل جي

MENAFN - AETOSWire) أصبح الحفاظ على بيئة منزلية مريحة وصحية أمراً ضرورياً جداً وخصوصاً مع تغير الفصول وتقلبات الطقس الكثيرة اليوم. وتعمل مجموعة إل جي إلكترونيكس التي تشمل أجهزة تنقية الهواء وإزالة الرطوبة وترطيب الهواء على تعزيز الراحة في منازلكم وتوفر حلاً شاملاً لتحسين جودة الهواء بغض النظر عن درجات الحرارة ومستويات الرطوبة المتقلبة.

تعالج أجهزة إزالة الرطوبة المتطورة من "إل جي" مشكلة الرطوبة العالية بدقة وتضمن الحفاظ على برودة المنازل وخلوها من الرطوبة، وهي مزودة بضاغط عاكس مزدوج من "إل جي" يضبط أداءها بناءً على مستويات الرطوبة في الوقت الفعلي ويزيل ما يصل إلى 30 لتراً من الرطوبة يومياً. ويعمل الضاغط المبتكر على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن أيضاً الحد الأدنى من الضوضاء، مما يجعل الجهاز مناسباً للاستخدام المستمر طوال اليوم وخلال الليل.



وتتجاوز مهام أجهزة إزالة الرطوبة من "إل جي" مجرد التحكم في درجات الرطوبة لتحسين جودة الهواء، حيث تقضي أيضاً على الغبار والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية، بفضل امتلاكها لتقنية الإشعاع المؤين وUVnano، مما يضمن مساحة معيشية أنظف وأكثر صحة. وتتميز مجموعة أجهزة إزالة الرطوبة أيضاً بخاصية التحكم التلقائي الذكي والتي تضبط كثافة إزالة الرطوبة تلقائياً وفقاً للبيئة المحيطة مما يضمن التشغيل الموفر للطاقة دون المساومة على الراحة.



يستطيع المستخدمون بفضل تطبيق ThinQ مراقبة أجهزة إزالة الرطوبة والتحكم بها عن بُعد وتلقي إشعارات في الوقت الفعلي حول مستويات الرطوبة للمزيد من الراحة. وتم تضمين المتانة داخل الجهاز أيضاً بشكل مدمج وتزويده بضاغط عاكس مزدوج بضمان لمدة 10 سنوات لتحقيق الموثوقية على المدى الطويل.



ولا تواجه كافة المنازل رطوبة أعلى خلال تغير الفصول. وبالنسبة لمن يواجهون جفاف الهواء أو رداءة جودة الهواء، يوفر جهاز تنقية الهواء PuriCareTM 360° من "إل جي" تغطية شاملة لضمان ملء كل ركن من أركان منزلكم بالهواء النقي. وتم تزويده بتقنية مروحة من الدرجة الفضائية، مما يوفر تنقية سريعة وفعالة تصل إلى 7.5 متر، مع نظام الترشيح المتعدد الذي يلتقط 99.9% من البكتيريا الضارة والفيروسات ومسببات الحساسية، مما يضمن بيئة نظيفة وآمنة وخاصةً مع تدهور الظروف الخارجية بسبب التلوث الصناعي أو ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية الموسمية.



صمم جهاز PuriCare من "إل جي" لتنقية الهواء في جميع الاتجاهات، حيث يغطي المساحات الكبيرة بفعالية، مما يجعله مثالياً للمنازل التي يسكنها الأطفال أو المناطق ذات الحركة الكثيفة. ويراقب الوضع التلقائي للجهاز جودة الهواء باستمرار ويضبط تشغيله لضمان بقاء بيئتكم الداخلية منعشة ونظيفة طوال اليوم.



ويستفيد جهاز PuriCare أيضاً من اتصاله بتطبيق ThinQ من "إل جي"، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم بجودة الهواء ومراقبتها عن بُعد، مما يضمن بقاء منزلكم منعشاً حتى أثناء التنقل.

سواء كنتم ترغبون في مكافحة الرطوبة الزائدة أو الهواء الجاف أو الملوثات المحمولة جواً، فإن مجموعة "إل جي" الكاملة من أجهزة تنقية الهواء ومزيلات الرطوبة وأجهزة ترطيب الهواء توفر حلولاً متقدمة تتكيف مع احتياجات منزلكم خلال تغير الفصول. وتساعد هذه المنتجات من خلال التقنيات المتطورة في توفير مساحة معيشة أكثر راحة وصحة، مما يضمن أن يظل منزلكم ملاذاً للهواء النقي النظيف طوال العام.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة