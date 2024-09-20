لعبة فيفا تواصل تحوّلها بنسخة جديدة مطوّرة بالذكاء الاصطناعي

تأمل شركة "إلكترونيك آرتس" الأميركية لألعاب الفيديو في إنعاش لعبة محاكاة الشهيرة التي تنتجها، بعدما ترافق تغيير اسمها الأساسي " فيفا" إلى "إي إيه سبورتس إف سي" (EA Sports FC) مع تراجع مبيعاتها، إذ تسعى إلى جذب اللاعبين بنسختها الجديدة التي تطلقها في 27 سبتمبر الجاري، وتتميز بصيغة تعاونية غير مسبوقة بفضل الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل الميزة الرئيسية الجديدة في وضعية "راش" Rush التي تتيح للمستخدم اللعب كعضو واحد في الفريق خلال تضم فيها تشكيلة كل فريق خمسة لاعبين، مع التركيز على اللعب بين الأصدقاء، بهدف "إيجاد شيء جديد ومنعش"، على ما يوضح لوكالة فرانس برس المسؤول عن التطوير سام ريفيرا، علما أن السلسلة تجد صعوبة أحيانا في التجديد.

ولوضع نماذج لمختلف لاعبي كرة القدم البالغ عددهم نحو 19 ألفا، استخدم فريق التطوير الذي يضم أكثر من ألف عضو، الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار وجوه اللاعبين غير المشهورين كثيرا.

وقال سام ريفيرا "لقد قمنا بعملية مسح لرؤوس آلاف اللاعبين، ولكن ليس جميعهم"، من خلال عملية معقدة تتطلب التقاط صور لهم واحدا تلو الآخر.

وبفضل هذه التكنولوجيا الجديدة التي تتيح إعادة تشكيل الوجه من صورة بسيطة، يصبح لاعبو كرة القدم الذين يلعبون في درجات أدنى "أكثر واقعية"، على قوله.

- جانب شبابي -

وتتيح ميزة مصممة لمنصات التواصل الاجتماعي، مشاركة أبرز أحداث المباراة، ويفترض أن يكون للخيارات التكتيكية تأثير أكبر على أرض الملعب.

ويرحب ماريك بياسيكي، وهو شاب بريطاني فرنسي يبلغ 26 عاما يمارس سلسلة الالعاب منذ فترة طويلة، بهذا التحديث في اللعبة التي "تميل بالنسبة إليه إلى تفضيل الأعمال الفردية بدل اللعب الجماعي".

ويشكل هذا التحديث محاولة لإضفاء جانب شبابي على السلسلة المبتكرة من "إلكترونيك آرتس"، الرائدة بلا منازع في هذا النوع من الألعاب والتي احتفلت بالذكرى الثلاثين لتأسيسها عام 2023. ويعود هذا النجاح خصوصا إلى التراخيص التي حصلت عليها (الأسماء الحقيقية للاعبي كرة القدم والفرق والملاعب والبطولات...) وإلى قاعدة معجبين أوفياء للسلسلة، إذ استثمر نحو 11 مليون لاعب في العالم بالنسخة السابق خلال أسبوع طرحها.

لكن عام 2023 شهد أيضا نهاية تعاون بين "إي ايه" والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب المتطلبات المالية التي اعتبرتها الهيئة الرياضية مرتفعة جدا.

وقرر قادة الشركة الناشرة الأميركية فضّ الشراكة وتغيير اسم اللعبة، رغم أنها حققت مبيعات تزيد عن 20 مليار دولار منذ ابتكارها، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

إلا أنّ "اي ايه" أبقت عن اتفاقياتها مع كل الدوريات والاتحادات الأخرى، وهو ما يتيح لها اقتراح 30 بطولة و700 فريق رسمي على اللاعبين.

وتعيد اللعبة ابتكار أكثر من 120 ملعبا من مختلف أنحاء العالم، مع إضافة ملعب بولار لنادي لانس، في هذه النسخة.

- "جدل" -

وكان لتغيير اسم اللعبة آثار سلبية، ففي فرنسا تصدرت "إي إيه سبورتس إف سي 24" المبيعات عام 2023 مع بيع 1,48 مليون نسخة، لكنّ ما حققته هذه اللعبة كان أقل من أرقام سابقتيها "فيفا 23" (1,75 مليون نسخة) و"فيفا 22" ( 1,6 مليون نسخة).

وقالت مديرة منتجات الوسائط المتعددة في شركة التوزيع " فناك دارتي" شارلوت ماسيكو "أعتقد أن محبي السلسلة فهموا جيدا أن الاسم قد تغير،عكس مَن لا يمارس اللعبة بشكل كبير".

لكنها توقعت عاما جيدا مع اتجاه "تصاعدي" في الطلبات المسبقة، مشيرة إلى أن النتائج تقترب مما حققته "فيفا 23".

وفي العام الفائت، أثارت إمكانية جمع لاعبين ولاعبات للمرة الأولى على الملعب الافتراضي نفسه في وضعية "ألتيمت تيم" التي تحظى بشعبية كبيرة، ردود فعل عبر منصات التواصل الاجتماعي وأطلقت جدلا.

وقال ماريك بياسيكي "أعجبتني الفكرة"، مضيفا "ان سبب ممارستي لعبة فيفا هو لأنها تحاكي، لكن في الواقع، ولسوء الحظ، ليست الفرق مختلطة، لذا يكون الأمر غريبا بعض الشيء".

وقال سام ريفيرا إنّ "هدفنا يتمثل في تطوير كرة القدم النسائية"، مشيرا إلى أنها ستكون حاضرة أكثر في "إي إيه سبورتس إف سي 25".

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