سوزانا رودجرز: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتمكين أصحاب الهمم في القطاع الرياضي

أكدت لاعبة السباحة البطلة البارالمبية البريطانية سوزانا رودجرز والتي تعمل حالياً كمستشارة فنية لدمج ذوي الإعاقة لدى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم أصحاب الهمم والحركة البارالمبية، بما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة من أبرزها المجال الرياضي.

وقالت في تصريحات لـ“وام” على هامش تواجدها في أبوظبي للمشاركة بالمؤتمر العالمي لإعادة التأهيل 2024، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" إن الحركة البارالمبية المتنامية في دولة الإمارات، وخاصة في الرماية وألعاب القوى تؤكد أن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظر هذه الرياضات، معربة عن طموحها بأن تشهد هذه الحركة مزيداً من التعاون والتطور بين الإمارات والمملكة المتحدة من أجل تعزيز القدرة التنافسية في المجال الرياضي.

وأضافت:" ما رأيناه من تنظيم رائع ولافت في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 بالإمارات، أمر مثير للاهتمام، وتأكيد كبير على المكانة التي يحظى بها أصحاب الهمم في الإمارات، ودعمها اللامحدود لهم في القطاع الرياضي".

ونالت سوزانا رودجرز - 41 عاما- والمولودة بتشوهات خلقية بأعضاء ناقصة - بما في ذلك فقدان - نقصان في الساق اليسرى والساعد، 3 ميداليات برونزية في دورة الألعاب البارالمبية 2012، وذهبية في دورة الألعاب البارالمبية 2016، كما فازت بـ 30 ميدالية دولية وحققت العديد من الأرقام القياسية البريطانية والأوروبية في سباقات السباحة الحرة والفراشة.

وأشارت سوزانا إلى أنها خاضت رحلة طويلة في حياتها الشخصية لدعم مجتمع أصحاب الهمم على كافة الأصعدة، إذ تتواجد حالياً ضمن فريق إدماج ذوي الإعاقة في قسم النوع الاجتماعي والمساواة، وتعمل من خلاله على تطوير استراتيجية وبرامج دمج ذوي الإعاقة داخلياً وخارجياً.

ونوهت البطلة البارالمبية البريطانية إلى أن أكبر تحد واجهته في مشوارها هو التواصل مع مجتمع أصحاب الهمم وإيجاد صوت لهم من خلال الرياضة، إذ حدث ذلك من خلال الحركة الرياضية البارالمبية التي ساهمت في تحقيق آمال وتطلعات أصحاب الهمم، وكذلك اظهار قدراتهم، الإبداعية.

وتطرقت سوزانا رودجرز إلى بدايتها في السباحة منذ الصغر، إذ كانت الانطلاقة خلال تواجدها بجمهورية مصر العربية حيث كان يعمل والدها هناك، وكانت بداية المشوار في الرياضة بعمر مبكر، الأمر الذي ساهم كثيراً في تكوين شخصيتها وثقافتها المتنوعة.

وأشارت إلى أن إعاقتها لم تكن عائقاً أمام ممارستها للرياضة وخاصة السباحة، بل كانت حافزاً كبيراً وأساسياً نحو التميز والتطور، موجهة رسالة إلى جميع اللاعبين بضرورة استثمار أي إعاقة في التطوير واكتشاف الذات.

وأعربت رودجرز عن سعادتها بما تقدمه مؤسسات دعم الهمم في الإمارات، وأبرزها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي، ومركز النور للتدريب في دبي، إذ زارت المركزين واطلعت على برامجهم المتنوعة والمتطورة.

وعن انتقالها من الرياضة إلى العمل في مجال دمج ذوي الإعاقة مع وزارة الخارجية البريطانية، أكدت رودجرز أن دورها الجديد يوفر لها الرضا التام، على الرغم من أنه لا يمكن أن يأتي في مكانة حبها للسباحة.

واختتمت البطلة البارالمبية البريطانية حديثها بالتأكيد على تطلعها للتواجد والمشاركة في المؤتمر العالمي لإعادة التأهيل في أبوظبي، والذي يعد منصة مهمة لأصحاب المصلحة لمناقشة إعادة تأهيلهم، ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع.

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