غوارديولا يحث اللاعبين على قيادة التغيير في مواجهة الروزنامة المزدحمة

حث المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا اللاعبين على قيادة المعركة من أجل التغيير في مواجهة مخاطر التي تشكلها زيادة المباريات على الروزنامة الموسمية.

ويأتي تصريح مدرب بطل الممتاز بعد أيام من تحذير نجم وسطه ومواطنه رودري من أن اللاعبين قد يضربون عن اللعب في محاولة لوقف الارتفاع الكبير في عدد المباريات خلال الموسم المزدحم أصلا.

وفي ظل تغيير نظام مسابقة دوري الأبطال واعتماد مجموعة واحدة من 36 فريقا وما ترتب عن ذلك من إضافة مباراتين أخريين إلى برنامج كل فريق (8 عوضا عن 6 في الدور الأول)، ومع التوجه لإقامة كأس العالم للأندية بحلتها الموسعة أيضا الصيف المقبل، يجد سيتي نفسه أمام احتمال خوض 76 مباراة خلال الموسم (كحد أقصى).

وهناك أيضا المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، ما يزيد الضغط على اللاعبين ويرفع مخاطر التعرض للإصابات.

وقالت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) إن الحد الأقصى من المباريات خلال الموسم بالنسبة لأي لاعب يجب أن يكون بين 50 و60 مباراة، استنادا إلى أعمارهم.

وانضم الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر إلى الخلاف عندما قال إن سلطات اللعبة لم تمنح اللاعبين صوتا للتعبير عن مخاوفهم.

وأعرب العديد من المدربين البارزين عن دعمهم للاعبين، بينهم المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ الألماني فنسان كومباني الذي دعا إلى وضع حد أقصى لعدد المباريات التي يُسمح للاعب بالمشاركة فيها كل عام.

ومع احتدام الجدل، رأى غوارديولا أن اللاعبين يملكون القدرة على إحداث التغيير لأن الرياضة لا يمكن أن تستمر من دونهم، مضيفا "أنا متأكد من أنه إذا كان هناك شيء سيتغير، فيجب أن يأتي من اللاعبين. إنهم الوحيدون الذين بإمكانهم تغيير شيء ما... أن يكون لهم صوت".

وتابع "يمكن أن يستكمل العمل من دون مدربين، من دون مديرين رياضيين ووسائل إعلام ومالكين، لكن لا يمكن اللعب من دون لاعبين. هم الوحيدون الذين لديهم القدرة على القيام بذلك".

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