فيفا يحتفي بنسخة 2024 من كأس العالم للمشردين

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا) الضوء على نسخة عام 2024 من بطولة كأس العالم للمشردين والتي ستنطلق غدا السبت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال (فيفا) إن البطولة ستقام للمرة الأولى في آسيا من خلال استضافة كوريا الجنوبية لها، وهي التي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 بالاشتراك مع اليابان.

وأضاف أن مؤسسة كأس العالم للمشردين تساعد 100 ألف شخص حول العالم وتقدم لهم المساعدة والعون، مشيرا إلى أنه يمكن للفرد المشاركة لمرة واحدة بالبطولة حسب القواعد.

وتهدف هذه القاعدة التي لا تسمح بالمشاركة إلّا مرّة واحدة إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من الاستفادة من هذه الفرصة بهدف الانطلاق مجدداً في حياتهم، ومن هنا تأتي فلسفة هذه البطولة وقوتها، فهي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة جميع المشاركين فيها.

وأوضح أن بطولة كأس العالم للمشردين تنقسم إلى فئتين، حيث تجمع البطولة منتخبات الرجال ومنتخبات أخرى مؤلفة من رجال ونساء، فيما تقام بطولة كأس العالم للمشردات من منتخبات مؤلفة من النساء فقط.

وتابع أن البطولة تمنح الفرصة للمشردين المشاركين فرصة السفر والتعرف على ثقافات جديدة عبر زيارة أجمل الأماكن في العالم، وفي النسخ الثمانية عشرة الماضية، حطّت البطولة رحالها تحت برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى شواطئ ريو دي جانيرو البرازيلية وكايب تاون في جنوب أفريقيا وفي ميلانو الإيطالية وإدنبره الاسكتلندية وأمستردام الهولندية وملبورن الأسترالية والعاصمة التشيلية سانتياجو.

وحقق المنتخب المكسيكي الفوز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ نسخ بطولات الرجال، حيث فاز باللقب أربع مرات أعوام 2015 و2016و2018 و2019، ثم يأتي خلفه منتخب تشيلي الذي حقق اللقب ثلاث مرات أعوام 2012 و2014و2023، متساويا مع البرازيل أصحاب اللقب أعوام 2010 و2013و2017.

وفاز المنتخب الإيطالي باللقب مرتين عامي 2004 و2005 متساويا مع اسكتلندا أبطال نسختي 2007 و2011.



أما في كأس العالم للمشردات،

تتفوق المكسيك مجددا بعد تحقيقها اللقب ثماني مرات من أصل 12 نسخة منذ إقامة البطولة عام 2008، وتأتي خلفا منتخبات تشيلي وكينيا والبرازيل وزامبيا الفائزة باللقب مرة واحدة فقط.

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