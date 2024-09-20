تأهل دبا والفجيرة ومصفوت لربع نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

بلغت أندية دبا ومصفوت والفجيرة مرحلة ربع نهائي التصفيات التمهيدية من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لفرق دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد فوز دبا «النواخذة» على غلف اف سي بنتيجة 3 ـ 1، جاءت الأهداف عن طريق كل من سايمون باروس وراشد محمد ومحمد إبراهيم في الدقائق 2، 39، 88، فيما أحرز يتيمة غلف اف سي اللاعب أنور سوسال في الدقيقة 55، وأكمل غلف اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب ميشيل عجير في الوقت بدل الضائع.

كما حقق مصفوت فوزاً بالتخصص على مضيفه الإمارات بعد أن فاز عليه بهدف جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب سالم علي في الدقيقة 90+3، ولعب مصفوت منذ الدقيقة 15 بعشرة لاعبين بعد طرد حكم اللقاء بدر بوجمهور اللاعب ندياو ديوب بالورقة الحمراء. وتمكن الفجيرة من تحقيق الفوز على ضيفه فليتوود يونايتد بهدفين دون رد عبر الثنائي جيفري دوربانت واندريجا رادوفا في الدقيقة 48، 86.

وتقام غداً السبت 4 مباريات في ختام مباريات دور الـ16 من الدور التمهيدي لمسابقة الكأس الغالية وتجمع المواجهات حتا والعربي في أقوى مباريات دور ثمن النهائي، ويستقبل الذيد جاره الحمرية، ويلاقي الجزيرة الحمراء ضيفه مجد، ويلتقي يونايتد بضيفه غلف يونايتد على أرضية ملعب مدينة دبي الرياضية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

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