أول تعليق من أمريكا حول الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت



أعلن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لم يكن على علم بأي إخطار مسبق من إسرائيل للولايات المتحدة عن غارة الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة ، حسبما ذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على بيروت، لكنها أحاطت مسؤولين أمريكيين كبار بالأمر بعد شن الغارة على الفور.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 59 آخرون في الهجمات على الضاحية الحنوبية لبيروت التى تنسب إلى إسرائيل.





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