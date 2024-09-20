أول تعليق من أمريكا حول الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لم يكن على علم بأي إخطار مسبق من إسرائيل للولايات المتحدة عن غارة الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة ، حسبما ذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي.
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على بيروت، لكنها أحاطت مسؤولين أمريكيين كبار بالأمر بعد شن الغارة على الفور.
وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 59 آخرون في الهجمات على الضاحية الحنوبية لبيروت التى تنسب إلى إسرائيل.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN20092024000110011019ID1108697478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.