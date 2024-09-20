الضربات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.. موجعة وليست قاضية

عندما أطلقت أوكرانيا عملية عسكرية كبيرة لاستهداف منشآت النفط والغاز الروسية قبل تسعة أشهر، كانت أهدافها واضحة: الإضرار بموسكو ماليا وتعطيل البنى التحتية المستخدمة لدعم الحرب.

لكن بينما حدّت الضربات من إمكانيات التكرير الروسية، كان التأثير الأوسع على القطاع محدودا حتى الآن.

وتعد مصافي التكرير ومخازن النفط قوة هائلة محرّكة للاقتصاد الروسي، إذ ولّدت عائدات تصدير بقيمة أكثر من 17 مليار دولار في يوليو، بحسب كلية كييف للاقتصاد.

ومنذ ضربت محطة أوست-لوغا الروسية الضخمة للوقود المطلة على بحر البلطيق في يناير، أعقبت أوكرانيا التحرّك بعدة هجمات استهدفت عشر مصاف روسية على الأقل.

خفضت الضربات مجتمعة إمكانيات التكرير الروسية بنحو "16 في المئة" في مرحلة ما في مارس، أو ما يعادل حوالى 1,1 مليون برميل يوميا، بحسب رئيس قسم الطاقة الروسية لدى شركة "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" S&P Global Commodity Insights للتحليل ماثيو سيغرز.

ردّت شركات النفط الروسية سريعا على الهجمات المتكررة، إذا سارعت لإعادة تشغيل المصافي والحصول في بعض الحالات على أنظمة دفاعية خاصة بها.

وقال سيرغي فاكولنكو من مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا "عادت العديد من المصافي للعمل بعد أسبوعين إلى ثلاثة من أعمال الصيانة"، رغم أنه حذّر من أن الأمر يعتمد على حجم الأضرار.

كما تمكّنت شركات كبرى من إعادة تحويل النفط إلى مواقع بعيدة عن أوكرانيا، بحسب سيغرز. وفي بعض الحالات "استخدمت دفاعاتها الخاصة بها".

وقال "اشتروا أسلحة نارية مضادة للطائرات وثبّتوا وجلبوا شبكات معدنية مضادة للمسيّرات".

تأثير "محدود للغاية"



ولدى سؤاله من قبل فرانس برس، قال الكرملين إن الضربات الأوكرانية كان لها تأثير "محدود للغاية".



لكن نائب رئيس الوزراء المعني بشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك أقر بأن منعها "بنسبة 100 في المئة أمر مستحيل".

مددت الحكومة الروسية أيضا حظرا لصادرات البنزين حتى نهاية العام، في خطوة تقول إنها نتيجة خضوع المصافي إلى "أعمال صيانة مقررة مسبقا". لكن محللين ربطوا القرار بهجمات كييف.

بعد أعمال الصيانة التي تم القيام بها في الأشهر الأخيرة، تراجع حجم إمكانيات التكرير الخارجة عن الخدمة "إلى صفر في المئة تقريبا"، بحسب سيغرز، باستثناء منشأة كبيرة استُهدفت في موسكو مطلع سبتمبر.

لكن الضربات بقيت موجعة بالنسبة لموسكو.

وقال سيغرز إن كلفة الأضرار "تتراوح من بضعة ملايين إلى عشرات ملايين الدولارات" لكل ضربة.

وتقع أكثر من 60 في المئة من مصافي روسيا الكبيرة البالغ عددها 30 أو نحو ذلك (وهي مجمّعات كبيرة عادة يسهل استهدافها) ضمن مسافة 1300 كيلومتر عن مواقع إطلاق المسيّرات في أوكرانيا.

وبالنسبة لأوكرانيا، فإن القدرة على تعطيل المصافي باستخدام "خمسة إلى 50 كيلوغراما من المتفجرات" تتجاوز في أهميتها بأشواط كلفة تنفيذ الضربات بالمسيّرات، بحسب فاكولينكو الذي ألّف تقريرا في هذا الشأن.

وقال إن "كل هجوم يكلّف على الأرجح ما بين مليون وخمسة ملايين دولار لكل غارة وموقع، وهو ثمن ضئيل نسبيا لمهاجمة هدف بمليارات الدولارات".

- "آلة الحرب الروسية" -

تفيد أوكرانيا بأن الضربات رد "منصف" على الهجمات الروسية على البنى التحتية التابعة لها المخصصة للطاقة التي أدت إلى غرق ملايين السكان في الظلام، وهو أمر يتفق معه كثيرون في الغرب.

وقال مسؤول غربي رفيع لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "نتحدّث عن منتجات مكررة يستخدمها الجيش، لذلك فإنها أهداف عسكرية مشروعة تماما".

وأضاف "يضغط ذلك على آلة الحرب الروسية".

لكن مع تواصل الحرب على مدى عامين ونصف العام، تفيد تقارير بأن الجانبين يشعران بالإنهاك من استهداف مواقع الطاقة.

وذكرت "واشنطن بوست" في منتصف أغسطس بأن الجانبين أرادا التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد للهجمات على منشآت الطاقة في إطار "وقف جزئي لإطلاق النار"، لكن هجوم أوكرانيا على منطقة كورسك أخرج الخطط عن مسارها.

وقلل مصدر في الرئاسة الأوكرانية من أهمية المقترح، قائلا إن كييف خططت لاجتماع بشأن أمن الطاقة لكن مع البلدان التي شاركت في قمة يونيو للسلام في سويسرا فحسب، وهو اجتماع لم تدع إليه روسيا.

وقال مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لفرانس برس إن "الضربات ستتواصل في الوقت الحالي". وأضاف أن "عددها ومداها يزدادان".





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