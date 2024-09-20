الطقس في الإمارات غداً.. فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 03:43 والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 21:20 .

أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 00:45 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والثاني عند الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 75 30

دبي 36 29 75 40

الشارقة 37 27 80 40

عجمان 36 29 80 45

ام القيوين 36 26 75 40

رأس الخيمة 39 27 75 35

الفجيرة 36 28 80 35

العـين 42 29 60 20

ليوا 40 26 85 20

الرويس 35 24 75 35

السلع 37 24 80 35

دلـمـا 34 30 75 55

طنب الكبرى 36 30 75 60

طنب الصغرى 36 30 75 60

أبو موسى 36 30 75 60

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