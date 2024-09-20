إنريكي: تألق عثمان ديمبلي مفتاح نجاح باريس سان جيرمان

قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن أداء عثمان ديمبلي جناح الفريق، كان المفتاح خلف البداية الرائعة في الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المهاجم الدولي الفرنسي سجل ثلاثة أهداف في الفرنسي حتى الآن ليساعد فريقه على تحقيق أربع انتصارات متتالية في المسابقة.

وكان ديمبلي قد نجح بالفعل في معادلة عدد أهدافه الموسم الماضي وسيكون محط الأنظار حينما يحل فريقه ضيفا على ستاد ريمس غدا السبت.

وقال إنريكي: "عثمان ديمبلي بدأ الموسم الحالي من حيث انتهى الأمر في الموسم الماضي، كان دائما حاسما بالنسبة لنا".

وأضاف: "لديه قدرة كبيرة على مراوغة منافسيه، كان رائعا الموسم الماضي وهذا الموسم هو أفضل وسيواصل العمل من أجل تحقيق الاستمرارية

في الأداء الجميل الذي يقدمه".

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