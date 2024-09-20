أوكرانيا تحظر على العسكريين وكبار المسؤولين استخدام تليغرام

حظرت أوكرانيا على العسكريين وكبار المسؤولين في الدولة وموظفي شركات الدفاع ومرافق البنية التحتية الهامة تثبيت تطبيق خدمة تبادل الرسائل "تليغرام" أو استخدامه على أجهزة رسمية لأسباب "أمنية".

وأفاد بيان للبرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، بأن القرار اتخذه مركز تنسيق الأمن السيبراني التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع.

يُستثنى من هذا التوجيه الأفراد الذين تتطلب مهامهم التواصل عبر تطبيق تليغرام.

وقال أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع، إن هذا التوجيه يخص أساسا أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في العمل.

وأضاف أن التوجيه لا يشمل الهواتف المحمولة الخاصة.

ولطالما حذر جهاز الاستخبارات الأوكراني وهيئة الأركان العامة الأوكرانية من أن الأجهزة الروسية تستخدم تطبيق تليغرام لشن هجمات إلكترونية، وقرصنة معلومات، وتهريب برمجيات خبيثة، وحتى تحديد مواقع الأجهزة، التي تصبح بعد ذلك هدفا سهلا لهجمات صاروخية.

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