رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كي بي شارما أولي رئيس مجلس وزراء نيبال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز