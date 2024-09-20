الصحة اللبنانية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الغارة الاسرائيلية على بيروت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعنلت وزارة الصحة اللبنانية ارتفعاع
ضحايا الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الى 9 قتلى على الأقل و59 جريحا، وفق حصيلة محدّثة .
وكشفت الوزارة في بيان عن مقتل 9 أشخاص جراء الغارة، في وقت استقبلت المستشفيات حتى اللحظة 59 جريحا، ثمانية منهم في حالة حرجة.
وكانت طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف- 35 قد شنت غارة بعد ظهر اليوم استهدفت شقة في الضاحية الجنوبية، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية بالقرب من مجمع القائم "أصيب بأربعة صواريخ"، وهو مبنى يقطنه عدد كبير من المواطنين في منطقة مكتظة بالسكان.
وهرعت سيارات الاسعاف والصليب الأحمر وفرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وعملوا على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش اللبناني.
وقتل قائد قوة الرضوان، وحدات النخبة في حزب الله، الجمعة جراء غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أكد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، في وقت قالت إسرائيل إنها شنت ضربة "دقيقة".
ويعد هذا الاغتيال انتكاسة ثالثة متتالية للحزب بعد يومين متتاليين من انفجارات أجهزة لاسلكي الحزب.
وبينما حاول حزب الله الظهور وكأنه رد على انفجارات اللاسلكي صباح اليوم بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، ردت تل أبيب سريعاً باستهداف القيادي الكبير في الجماعة.
وقائد قوات الرضوان إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، والذي خدم في مجلس يدعى "الجهاد"، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، حسبما ذكر موقع قناة "المنار" التابعة لحزب الله.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمعلومات عن إبراهيم عقيل في
أبريل 2023.
MENAFN20092024000110011019ID1108697469
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