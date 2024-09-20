الصحة اللبنانية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الغارة الاسرائيلية على بيروت

أعنلت وزارة الصحة اللبنانية ارتفعاع

ضحايا الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الى 9 قتلى على الأقل و59 جريحا، وفق حصيلة محدّثة .

وكشفت الوزارة في بيان عن مقتل 9 أشخاص جراء الغارة، في وقت استقبلت المستشفيات حتى اللحظة 59 جريحا، ثمانية منهم في حالة حرجة.

وكانت طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف- 35 قد شنت غارة بعد ظهر اليوم استهدفت شقة في الضاحية الجنوبية، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية بالقرب من مجمع القائم "أصيب بأربعة صواريخ"، وهو مبنى يقطنه عدد كبير من المواطنين في منطقة مكتظة بالسكان.

وهرعت سيارات الاسعاف والصليب الأحمر وفرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان المستهدف، وعملوا على نقل الإصابات وسط انتشار للجيش اللبناني.

وقتل قائد قوة الرضوان، وحدات النخبة في حزب الله، الجمعة جراء غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أكد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، في وقت قالت إسرائيل إنها شنت ضربة "دقيقة".

ويعد هذا الاغتيال انتكاسة ثالثة متتالية للحزب بعد يومين متتاليين من انفجارات أجهزة لاسلكي الحزب.



وبينما حاول حزب الله الظهور وكأنه رد على انفجارات اللاسلكي صباح اليوم بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، ردت تل أبيب سريعاً باستهداف القيادي الكبير في الجماعة.



وقائد قوات الرضوان إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، والذي خدم في مجلس يدعى "الجهاد"، وهو أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، حسبما ذكر موقع قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمعلومات عن إبراهيم عقيل في

أبريل 2023.



