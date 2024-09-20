سعر الذهب يتجاوز 2600 دولار بدعم من رهانات خفض الفائدة الأمريكية

صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار اليوم "الجمعة" للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2605.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2630.30 دولار والفضة 0.5 % إلى 30.93 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

وصعد الذهب 26 % منذ بداية العام الجاري في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى التحوط في مواجهة حالة عدم اليقين الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وقال محللون إن موجة الصعود غير المسبوقة قد تمر بفترة تصحيح.

وأدى الارتفاع غير المسبوق إلى تآكل الطلب في قطاع التجزئة في الصين والهند، وهما أكبر المستهلكين.

وأكد محللون أن استمرار ضعف الدولار، الذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، قدم دعما إضافيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.7 % إلى 1062.25 دولار وانخفض البلاتين 1.1 % إلى 974.76 دولار.



