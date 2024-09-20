خلوة حكومية السبت لتنظيم عمل الوزارات والمؤسسات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -تُعقد في رئاسة الوزراء السبت، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسّان، خلوة حكومية تشمل الوزراء والأمناء العامين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتهدف الخلوة التي تحمل عنوان: "رؤية التحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز" إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التكليف السامي.
MENAFN20092024000151011027ID1108697464
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.