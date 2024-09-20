المشاط تبحث مع سفير قطر سبل التعاون بين البلدين

MENAFN - Al-Borsa News) استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، بحضور مريم الشيبي، نائب السفير؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر وقطر، وموقف مشروعات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.

وفي بداية الاجتماع، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط موقف دولة قطر الشقيقة والدعم الذي قدمته لمصر خلال المرحلة الماضية، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تنسيق وحرص متبادل من قيادتي مصر وقطر، للدفع بها نحو مزيد من التنمية في المجالات المختلفة.

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وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبية متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون مع مؤسسة“صلتك” القطرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، لدعم جهود الاستثمار في راس المال البشري في مصر.

وأوضحت“المشاط” أن تلك المشروعات تتضمن مشروعًا رئيسيًا حول“تمكين الشباب من أجل التأثير المستدام” بالشراكة مع“اليونيسف” تحت مظلة مبادرة“شباب بلد”، مضيفةً أن هناك كذلك مشروعات مكملة تتضمن مشروعًا حول مهارات ريادة الأعمال بالشراكة مع“تساهيل مصر”.

وفي هذا الإطار، أشارت“المشاط” إلى الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال، منوهةً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

من جانبه، هنأ السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، علي توليها حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثمنًا مجهوداتها فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.