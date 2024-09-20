وزير السياحة يبحث مع الحكير القابضة فرص الاستثمار في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع الشيخ عبد المحسن الحكير المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة ، وذلك لاستعراض ومناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي.

وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي، على أن المناخ الاستثماري الراهن في قطاع السياحة في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار وخاصة في المجال الفندقي، مستعرضاً تفاصيل المبادرة التي تم طرحها خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

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كما تحدث الوزير عن ما قامت به الدولة المصرية من تطوير في البنية التحتية في مصر والتي شهدت تحسناً كبيراً في مجالات عدة منها شبكة الطرق والمواصلات وتطوير المطارات وتشغيل مطارات جديدة وهو ما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها ويساهم في تسهيل انتقال السائحين، لافتاً إلى أن ذلك يفتح أفاقاً جديدة لتنمية التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها بما يساهم في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة والتي ستركز بشكل أساسي على تنويع الأنماط السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وقد تم، خلال الاجتماع، إلقاء الضوء على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر في الاستثمار الفندقي في عدد من المناطق والتي من بينها المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة وخاصة في ظل مخطط التطوير الحضري الذي تشهده هذه المنطقة ولا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقد قام مسئولو الشركة بتقديم عرض تقديمي عن المشروعات السياحية والفندقية الخاصة بالمجموعة في مصر وخاصة في مجال السياحة الترفيهية.

وتم مناقشة بعض رؤى وخطط المجموعة لزيادة حجم استثماراتها السياحية في مصر وخاصة في مجال الشقق الفندقية وإقامة الفنادق التراثية.

كما تم الحديث عن آليات التعاون بين الوزارة والمجموعة للترويج لمنتج السياحة الترفيهية وخاصة وأن المجموعة تمتلك إحدى المشروعات الترفيهية في مصر، وأن يتم التنسيق مع شركات السياحة في هذا الشأن لوضعها ضمن برامجهم السياحية المختلفة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسياحة والتنمية، أن مصر تعد سوقاً واعداً للمستثمرين من كافة دول العالم نظراً لحجم السوق المصري واحتياجاته المتنامية للاستثمار في قطاعات عديدة منها قطاع السياحة وخاصة في ظل ما تقدمه من فرص استثمارية كثيرة، مشيراً إلى رغبة المجموعة في زيادة حجم مشروعاتها في مصر ولا سيما السياحية ومنها الترفيهية والفندقية .

وثمن الشيخ عبد المحسن الحكير، خلال اللقاء، على جهود القيادة السياسية في مصر في تطوير الاقتصاد ودفع التنمية الاقتصادية بها، وكذلك ما تشهده البنية التحتية بها من تطوير كبير.

وقد شارك في حضور الاجتماع المهندس عبد الرحمن النمر مدير البنك الزراعي السعودي، ومحمود جابر المدير التنفيذي للمجموعة في مصر، ومروة عمرو رئيس قطاع التسويق بالمجموعة.

كما شارك من وزارة السياحة والآثار محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.