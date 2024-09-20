النقل تخطط لزيادة اسطول سوبر جيت لـ350 حافلة خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء الصناعة والنقل ، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت ) حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، وحيث بلغت إيرادات النشاط في عام 2023 مبلغ 428.7 مليون جنيه مقابل 351.3 مليون جنيه عن عام 2022 وبزياده قدرها 77.5 مليون جنيه وبنسبه تطور 22% كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2023 45527 رحله مقابل 42.000 رحله في عام 2022 وبزياده 3527 رحله بنسبه تطور 8.5% فيما بلغ عدد الركاب في عام 2023 3 مليون راكب مقابل 2.8 مليون راكب في 2022 وبزياده قدرها 200 الف راكب بنسبه تطور 7%

وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023 حيث تم تنفيذ اعمال رفع الكفاءة وإصلاح الحافلات و عمل دورات تدريبية للسائقين في مجالات القيادة الآمنة والإصلاح السريع ودورات تدريبية للموظفين والكوادر الإدارية بالشركة في مجالات (تطبيق نظم إدارة الجودة – كيفية تقييم الأداء – تقييم مخاطر العمليات – كيفية تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية) ، كما تم استعراض ما تم من خطة تطوير الاسطول بالشركة حيث تم تدعيم الاسطول بعدد 16 اتوبيس جديدة مصنعة محليا ليصبح اسطول الشركة مكون من 223 أتوبيس وفق لخطة زيادة اسطول الشركة ليصبح 350 حافله خلال 5 سنوات بالتوازي مع رفع الكفاءة الفنية للحافلات الحالية ،وانشاء مناطق مركزية جديده (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور في اسطول الشركة بمناطق (أسيوط – الغردقة – بدر – طريق بلبيس) وكذلك فتح خطوط جديدة ومنها خط السويس / الاسكندرية بالإضافة الي التوسع في الخطوط القائمة بالتوازي مع خطة تطوير الاسطول وكذا تفعيل الجانب السياحي من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية“حج-عمره” حيث تم تنفيذ عدد من رحلات عمره كبداية لتشغيل هذا النشاط بالشركة ، وتم تجهيز غرفة تحكم مركزية لمتابعة حركة العمل بالشركة ومراقبة الجراجات وكذلك مراقبة الاتوبيسات من الداخل ومراقبة موقع الاتوبيسات على الخريطة وتم تطوير نظام الحجز الالكتروني بالشركة وتطوير نظام الكول سنتر وحصلت الشركة على شهادة ايزو 9001 ترخيص نظام الجودة و شهادة 45001 في السلامة والصحة المهنية وتعمل ادارة الشركة على تطوير و تنمية مهارات العاملين بالشركة والتدريب على كيفية تقييم مخاطر العمليات وانشاء نظام ادارى متكامل طبقا للمواصفات القياسية لنظــم ادارة الجودة.

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وخلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ،مجلس إدارة الشركة باستمرار تنفيذ خطة تطوير الشركة ودعمها بأحدث الاتوبيسات والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسطول الحالي بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال وتقديم اعلى مستويات الخدمة للركاب ، و الاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية مع التوسع في إقامة المحطات النموذجية و الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر. بالإضافة الى الاستغلال الأمثل لجميع أملاك الشركة من أراضي ومباني وجراجات لتحقيق اعلى عائد ممكن من تلك الأملاك .