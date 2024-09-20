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الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو

9/20/2024 2:58:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 35 مليار يورو لدعم الاقتصاد.

وقالت فون دير لاين – خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية (كييف)، حسبما ذكرت شبكة“يورو نيوز” الأوروبية –“إن الهجمات الروسية المتواصلة، تعني أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي المستمر”.

موضوعات متعلقة انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس

وأشارت إلى أن هذا القرض يأتي في إطار خطة الـ 50 مليار دولار (46 مليار يورو) التي وعد بها حلفاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال القمة التي عقدت في شهر يونيو الماضي، والتي سيتم تمويلها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

المصدر:

MENAFN20092024000202011048ID1108697458

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