الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 35 مليار يورو لدعم الاقتصاد.
وقالت فون دير لاين – خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية (كييف)، حسبما ذكرت شبكة“يورو نيوز” الأوروبية –“إن الهجمات الروسية المتواصلة، تعني أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي المستمر”.
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وأشارت إلى أن هذا القرض يأتي في إطار خطة الـ 50 مليار دولار (46 مليار يورو) التي وعد بها حلفاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال القمة التي عقدت في شهر يونيو الماضي، والتي سيتم تمويلها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697458
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