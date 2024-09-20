أمريكا تُخصص 3 مليارات دولار من الدعم لـ 25 مشروعاً لصناعة البطاريات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة الطاقة الأمريكية الجمعة، إنها تُخطط لإصدار منح بقيمة 3 مليارات دولار لصالح 25 مشروعاً في قطاع صناعة البطاريات عبر 14 ولاية، وذلك في إطار توجه إدارة الرئيس“جو بايدن” للابتعاد عن سلاسل الإمداد الصينية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات سوف تسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البطاريات المتقدمة، ومواد إنتاج البطاريات، وتتماشى مع الإعفاءات الضريبية المقدمة لقطاعي السيارات الكهربائية والمعادن الهامة لتحفيزهما على الابتعاد عن الصين.
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وذكر“علي زيدي” مستشار المناخ في البيت الأبيض أن الأمن المناخي من أمن قطاع المعادن، وأن الدعم المخطط له يضمن تفوق الولايات المتحدة في تكنولوجيا الجيل التالي من البطاريات، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697451
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