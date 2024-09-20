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أمريكا تُخصص 3 مليارات دولار من الدعم لـ 25 مشروعاً لصناعة البطاريات

9/20/2024 2:58:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الطاقة الأمريكية الجمعة، إنها تُخطط لإصدار منح بقيمة 3 مليارات دولار لصالح 25 مشروعاً في قطاع صناعة البطاريات عبر 14 ولاية، وذلك في إطار توجه إدارة الرئيس“جو بايدن” للابتعاد عن سلاسل الإمداد الصينية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات سوف تسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البطاريات المتقدمة، ومواد إنتاج البطاريات، وتتماشى مع الإعفاءات الضريبية المقدمة لقطاعي السيارات الكهربائية والمعادن الهامة لتحفيزهما على الابتعاد عن الصين.

موضوعات متعلقة انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس

وذكر“علي زيدي” مستشار المناخ في البيت الأبيض أن الأمن المناخي من أمن قطاع المعادن، وأن الدعم المخطط له يضمن تفوق الولايات المتحدة في تكنولوجيا الجيل التالي من البطاريات، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

المصدر:

MENAFN20092024000202011048ID1108697451

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