جنرال موتورز تستدعي أكثر من 449 ألف مركبة في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت السلطات الأمريكية استدعاء“جنرال موتورز” 449.671 ألف شاحنة بيك آب وسيارة رياضية
متعددة الأغراض في الولايات المتحدة بسب التحذير غير المفعل من انخفاض سائل الفرامل.
أوضحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الاستدعاء يشمل بعض موديلات 2023 من“شيفروليه سلفرادو 1500” و”جي إم سي سيرا 1500′′، وطرازات 2023-2024 من“جي إم سي يوكون” و”يوكون إكس إل”، و”كاديلاك إسكليد”.
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وذكرت الإدارة أن برنامج وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل بالمركبات المتضررة قد يفشل في عرض ضوء تحذيري عند نقص سائل الفرامل.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697450
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