جنرال موتورز تستدعي أكثر من 449 ألف مركبة في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت السلطات الأمريكية استدعاء“جنرال موتورز” 449.671 ألف شاحنة بيك آب وسيارة متعددة الأغراض في الولايات المتحدة بسب التحذير غير المفعل من انخفاض سائل الفرامل.

أوضحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الاستدعاء يشمل بعض موديلات 2023 من“شيفروليه سلفرادو 1500” و”جي إم سي سيرا 1500′′، وطرازات 2023-2024 من“جي إم سي يوكون” و”يوكون إكس إل”، و”كاديلاك إسكليد”.

موضوعاتانخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس

وذكرت الإدارة أن برنامج وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل بالمركبات المتضررة قد يفشل في عرض ضوء تحذيري عند نقص سائل الفرامل.

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