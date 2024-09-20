موانئ أبوظبي تطيل أجل استحقاق ديون بأكثر من ملياري دولار بعد خفض الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وفق بيان نشره سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعلياً عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يمثل الخفض الأول لسعر الفائدة من قِبل الأميركي منذ جائحة كورونا عام 2020، لتنخفض من أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً.

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بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها المجموعة، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة مليار درهم (ما يعادل 273 مليون دولار) بفترة استحقاق لمدة عام ونصف، حسب البيان.

ومن شأن اتفاقيات إعادة التمويل تحقيق وفورات بقيمة 44 مليون درهم ( 12 مليون دولار) من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفق البيان.

مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي قال:“تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، كما تسمح لنا أيضاً بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير”.

وأضاف:“علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة لإعادة تمويل احتياجات الشركة في سوق الديون في نهاية المطاف على فترات أطول وبأسعار تنافسية تماشياً مع هيكلنا لرأس المال”.

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، وتشمل محفظة المجموعة 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية ضمن كل من“كيزاد” و”زونزكورب” اللتين تشكّلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة.

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