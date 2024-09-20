موانئ أبوظبي تطيل أجل استحقاق ديون بأكثر من ملياري دولار بعد خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وفق بيان نشره سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الجمعة.
يأتي ذلك بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعلياً عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يمثل الخفض الأول لسعر الفائدة من قِبل البنك المركزي الأميركي منذ جائحة كورونا عام 2020، لتنخفض من أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً.
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بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها المجموعة، تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه بقيمة 2.25 مليار دولار في أبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف، وتسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة مليار درهم (ما يعادل 273 مليون دولار) بفترة استحقاق لمدة عام ونصف، حسب البيان.
ومن شأن اتفاقيات إعادة التمويل تحقيق وفورات بقيمة 44 مليون درهم ( 12 مليون دولار) من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفق البيان.
مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي قال:“تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، كما تسمح لنا أيضاً بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير”.
وأضاف:“علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة لإعادة تمويل احتياجات الشركة في سوق الديون في نهاية المطاف على فترات أطول وبأسعار تنافسية تماشياً مع هيكلنا لرأس المال”.
تأسست مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، وتشمل محفظة المجموعة 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية ضمن كل من“كيزاد” و”زونزكورب” اللتين تشكّلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697449
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