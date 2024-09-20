انتعاش صادرات الوقود الروسية بفضل الديزل وزيت الوقود

MENAFN - Al-Borsa News) انتعشت صادرات المنتجات النفطية الروسية في النصف الأول من الشهر الجاري، مدفوعة بانتعاش شحنات الديزل وزيت الوقود وسط تحسن معدلات التكرير.

بلغ إجمالي كميات المنتجات النفطية التي تم شحنها بحراً حوالي 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها“بلومبرغ” من شركة التحليلات“فورتيكسا” (Vortexa). وهذا يمثل زيادة تقارب 10% مقارنة بالمتوسط اليومي لشهر أغسطس بأكمله.

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تراقب السوق صادرات النفط من روسيا عن كثب لتقدير أحجام الإنتاج، وذلك بعدما توقفت موسكو عن إصدار بيانات الإنتاج الرسمية. وقد تعرضت إيرادات النفط الروسية لضغوط مع انخفاض الأسعار، ما عوّض عن الزيادة الطفيفة في متوسط تدفقات النفط الخام لأربعة أسابيع، والتي بلغت 3.21 مليون برميل يومياً في الأسبوع الذي انتهى في 15 سبتمبر.

انتعشت صادرات الوقود المكرر بعد أن تحسنت معدلات التكرير التي كانت قد تأثرت بسبب هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة روسية. انخفضت الشحنات إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر في أغسطس بسبب تراجع تدفقات الديزل وزيت الوقود التي تمثل معاً حوالي 70% من جميع شحنات الوقود المكرر من البلاد.

بلغ إجمالي صادرات الديزل ووقود الغاز حوالي 807 آلاف برميل يومياً بزيادة قدرها 10% عن الشهر السابق، حينما تراجعت الشحنات إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر. اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الشركات التي تشحن وقوداً بطرق غير قانونية أو غير منظمة، ولا تنتج الديزل بنفسها.

انخفضت شحنات النافتا بنسبة 5% إلى 401 ألف برميل يومياً. توجهت نحو ثلاثة أرباع هذه الشحنات إلى آسيا.

زادت شحنات البنزين والمواد المستخدمة في خلطه إلى 79 ألف برميل يومياً. ولم يتم تسجيل أي شحنات من وقود الطائرات خلال الفترة نفسها من الشهر.

قفزت شحنات زيت الوقود بنسبة 13% إلى 749 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام . وارتفعت تدفقات المواد الخام المستخدمة في المصافي مثل وقود الغاز المفرغ إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 149 ألف برميل يومياً.

من المتوقع تعديل أحجام الشحنات ووجهاتها مع مراقبة المزيد من الشحنات لبقية الشهر.

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