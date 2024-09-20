آنت المدعومة من جاك ما تجمع 6.5 مليار دولار لإعادة تمويل قروض

(MENAFN
- Al-Borsa News) جمعت شركة“آنت غروب” المدعومة من رجل الأعمال الصيني، جاك ما ، قروضاً بقيمة 6.5 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني خارجي بنفس الحجم، حيث توسع الشركة أعمالها الدولية، وفق أشخاص على دراية بالأمر.
سيُقسم التمويل الذي جمعته الشركة -والمستحق بعد ثلاث سنوات- إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 5 مليار دولار لصالح“علي باي هونغ كونغ هولدينغ” (Alipay Hong Kong Holding) وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح“أدفانسد نيو تكنولوجيز” (Advanced New Technologies) في سنغافورة، وهي وحدة تابعة للذراع الخارجية للشركة“آنت إنترناشونال” (Ant International)، حسبما أضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المحادثات خاصة.
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توسع“آنت” أعمالها الدولية للتعويض عن تباطؤ النمو المحلي. وأنشأت الشركة في مارس الماضي مجالس مستقلة لوحدتها الدولية والوحدة الخاصة بقاعدة البيانات ووحدة التقنيات الرقمية لتمهيد الطريق أمام انفصال شركات فرعية في المستقبل. كما تعمل شركة التكنولوجيا المالية على بناء شبكة المدفوعات الدولية“علي باي+” (+Alipay) عبر جنوب شرق آسيا، وكشفت عن حزمة خدمات الذكاء الاصطناعي جديدة. ولم ترد“آنت” على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق.
وكانت بلومبرغ قد نشرت في وقت سابق بالفعل أن شركة التكنولوجيا المالية تسعى إلى إعادة تمويل تسهيل ائتماني خارجي يصل إلى 6.5 مليار دولار.
جدير بالذكر، أن“علي باي” حصلت في 2022 على تسهيلات ائتمانية بقيمة 6.5 مليار دولار، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ. وانقسم هذا التمويل إلى جزء بقيمة 3.5 مليار دولار لأجل عامين يُستحق في نوفمبر، وآخر بقيمة 3 مليارات دولار يُستحق في نوفمبر 2027.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697446
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