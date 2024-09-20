آنت المدعومة من جاك ما تجمع 6.5 مليار دولار لإعادة تمويل قروض

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت شركة“آنت غروب” المدعومة من رجل الأعمال الصيني، جاك ما ، قروضاً بقيمة 6.5 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني خارجي بنفس الحجم، حيث توسع الشركة أعمالها الدولية، وفق أشخاص على دراية بالأمر.

سيُقسم التمويل الذي جمعته الشركة -والمستحق بعد ثلاث سنوات- إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 5 مليار دولار لصالح“علي باي هونغ كونغ هولدينغ” (Alipay Hong Kong Holding) وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح“أدفانسد نيو تكنولوجيز” (Advanced New Technologies) في سنغافورة، وهي وحدة تابعة للذراع الخارجية للشركة“آنت إنترناشونال” (Ant International)، حسبما أضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المحادثات خاصة.

موضوعاتانخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس

توسع“آنت” أعمالها الدولية للتعويض عن تباطؤ النمو المحلي. وأنشأت الشركة في مارس الماضي مجالس مستقلة لوحدتها الدولية والوحدة الخاصة بقاعدة البيانات ووحدة التقنيات الرقمية لتمهيد الطريق أمام انفصال شركات فرعية في المستقبل. كما تعمل شركة التكنولوجيا المالية على بناء شبكة المدفوعات الدولية“علي باي+” (+Alipay) عبر جنوب شرق آسيا، وكشفت عن حزمة خدمات الذكاء الاصطناعي جديدة. ولم ترد“آنت” على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وكانت بلومبرغ قد نشرت في وقت سابق بالفعل أن شركة التكنولوجيا المالية تسعى إلى إعادة تمويل تسهيل ائتماني خارجي يصل إلى 6.5 مليار دولار.

جدير بالذكر، أن“علي باي” حصلت في 2022 على تسهيلات ائتمانية بقيمة 6.5 مليار دولار، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ. وانقسم هذا التمويل إلى جزء بقيمة 3.5 مليار دولار لأجل عامين يُستحق في نوفمبر، وآخر بقيمة 3 مليارات دولار يُستحق في نوفمبر 2027.

المصدر: