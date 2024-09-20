التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي مقارنة بـ2.1% الشهر السابق، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة.

كما تسارع معدل التضخم العام في أغسطس الماضي بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.3% في يوليو. وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن هذا التسارع في أغسطس جاء بعد ارتفاع“أسعار المواد الغذائية بنحو 2% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.4%”.

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تأتي هذه البيانات وسط ترقب الأسواق لاجتماع بنك المغرب المركزي المنتظر عقده خلال الأسبوع المقبل. وتتباين توقعات التحرك التالي لأسعار الفائدة بين الخفض أو الإبقاء عليها دون تغيير.

ما يزال معدل التضخم العام المسجل منذ بداية العام قريباً من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين في المغرب، حيث سجل التضخم وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.

يتوقع أن ينهي التضخم العام الجاري بنسبة 1.5% على أن يرتفع إلى 2.7% العام المقبل، آخذاً بعين الاعتبار استمرار الحكومة في عملية الرفع التدريجي لدعم أسعار غاز الطهي، وفقاً لأحدث توقعات المركزي المغربي.

كان بنك المغرب المركزي قد لجأ في خطوة غير متوقعة خلال يونيو الماضي لخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 2020، وجاءت هذه الخطوة بعدما لاحظ المركزي أن كل مؤشرات الاقتصاد الكلية في تحسن.

ورفع بنك المغرب توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.8% من 2.1% المتوقع في مارس الماضي، على أن يتسارع إلى 4.5% العام المقبل.

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