ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادره 5 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 34 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان أصدره اليوم- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18382 طنا، تشمل: 6317 طن يوريا صب و 4218 طن أسمنت و2332 طن رمل زجاجي معبأ و 1065 طن ملح صب و 4450 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55891 طنا، تشمل: 14049 طن حديد و 6188 طن زيت طعام و 16700 طن قمح و 1454 طن خشب زان و 17500 طن ذرة .

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1566 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 201 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3411 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101692 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232085 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3836 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ و شبرا، وعدد 3 قطارات بعد تفريغ 75 حاوية 40 قدما، قادمين من الأسكندرية و السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5035 حركة.

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