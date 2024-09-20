ميناء دمياط يتداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادره 5 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 34 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان أصدره اليوم- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18382 طنا، تشمل: 6317 طن يوريا صب و 4218 طن أسمنت و2332 طن رمل زجاجي معبأ و 1065 طن ملح صب و 4450 طن بضائع متنوعة .
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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55891 طنا، تشمل: 14049 طن حديد و 6188 طن زيت طعام و 16700 طن قمح و 1454 طن خشب زان و 17500 طن ذرة .
وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1566 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 201 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3411 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101692 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232085 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3836 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ و شبرا، وعدد 3 قطارات بعد تفريغ 75 حاوية 40 قدما، قادمين من الأسكندرية و السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5035 حركة.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697444
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