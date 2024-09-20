مفاوضات متقدمة بين سوناطراك وإكسون وشيفرون لتطوير حقول في الجزائر

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل شركة“سوناطراك” الجزائرية على تطوير شراكات مع الشركات العالمية بهدف ضمان استدامة الإنتاج، إذ تستهدف الوصول على 160 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الأولي بحلول 2060، بحسب تصريحات رشيد حشيشي المدير العام لمجمع“سوناطراك” في مقابلة مع“الشرق”.

حشيشي أكد أن“سوناطراك” أبرمت اتفاقيات مع شركات عالمية منها“توتال” و”إكسون” و”شيفرون” و”سينوبك” الصينية، وشركات سعودية وإيطالية وسويدية، وأكد:“وصلنا إلى مرحلة المفاوضات على عقود محروقات مع (إكسون) و(شيفرون)، واتفقنا على تسريع هذه المباحثات، ومن المنتظر أن تصبح العقود جاهزة للتوقيع في بضعة أشهر لتطوير الحقول المتفق عليها العام المقبل”.

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وبجانب المفاوضات المباشرة مع الشركات العالمية، لفت حشيشي -بمقابلة أجراها الزميل عزوز عليلو على هامش مؤتمر“غازتك 2024” في مدينة تكساس الأميركية- إلى أن“سوناطراك” تعمل مع وكالة تثمين المحروقات في الجزائر لطرح مناقصات قبل نهاية السنة.

تعمل الشركة المملوكة لدولة الجزائر على الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي ورفعه في المستقبل بما يعود بالنفع لاقتصاد البلاد، وعن مستويات أسعار الطاقة التي تناسب“سوناطراك”، قال حشيشي“نحبذ ألا ينخفض سعر برميل النفط عن 80 دولاراً لبرميل النفط، و10 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية”، مشيرا إلى أن السوق هي التي تحدد الأسعار وفق الطلب والعرض والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.

أضاف المدير العام لمجمع“سوناطراك”:“ننتج حالياً 130 مليار متر مكعب سنوياً، ونهدف إلى الوصول إلى 160 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الأولي، وذلك بإنتاج مستقر إلى آفاق 2060 -2065”.

وعن نشاط الشركة في الأسواق الخارجية، أكد حشيشي أن شركته تعمل على إمداد ألمانيا وكرواتيا بالمحروقات، كما اقتحمت“سوناطراك” أسواق أخرى -خاصة في البترول- ضمنها السواحل الغربية الأميركية والبرازيل والبهاماس لتلبية الطلبات المتزايدة. وأضاف:“نحن نسعى لزيادة الإنتاج لتزويد السوق الوطنية ثم تصدير الفائض عبر العقود”.

وأضاف المدير العام لـ”سوناطراك”:“لدينا قدرة على تصدير الغاز لأوروبا عبر الأنابيب تصل إلى 43 مليار متر مكعب سنويا، كما أن لدينا اربعة مركبات لتمييع الغاز. وهذا يعطينا مرونة جيدة، حسب الطلب في أوروبا”.

وأكد حشيشي على انفتاح“سوناطراك” على التعاون مع ليبيا، مشيرا إلى استئناف الأعمال في ليبيا فضلا عن دراسة تطوير العلاقات أكثر مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

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