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انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية

9/20/2024 2:58:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها خلال آخر تداولات الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وعند نهاية تعاملات الجمعة، هبط“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.4% عند 514.2 نقطة، ليمحو المؤشر الأوروبي مكاسب الأسبوع، مسجلًا خسائر قدرها 0.35%.

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وخسر“داكس” الألماني نحو 1.5% أو 282 نقطة ليغلق عند 18720 نقطة، فيما انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.2% عند 8229 نقطة، وتراجع“كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.5% إلى 7500 نقطة.

وتراجع سهم“بربري” (BRBY) بنسبة 3.5%، بعد خفض محللي“جيفريز” توصيتهم من الاحتفاظ إلى أداء أقل من المتوقع، مع ضعف الطلب على السلع الفاخرة لدار الأزياء البريطانية، كما خرجت الشركة رسميًا من مؤشر“فوتسي 100”.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.8% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، لكنها ارتفعت بنسبة 0.2% عن يوليو، مقارنة بتوقعات استقرارها دون تغيير.

المصدر:

MENAFN20092024000202011048ID1108697442

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