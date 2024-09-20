انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها خلال آخر تداولات الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
وعند نهاية تعاملات الجمعة، هبط“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.4% عند 514.2 نقطة، ليمحو المؤشر الأوروبي مكاسب الأسبوع، مسجلًا خسائر قدرها 0.35%.
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وخسر“داكس” الألماني نحو 1.5% أو 282 نقطة ليغلق عند 18720 نقطة، فيما انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.2% عند 8229 نقطة، وتراجع“كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.5% إلى 7500 نقطة.
وتراجع سهم“بربري” (BRBY) بنسبة 3.5%، بعد خفض محللي“جيفريز” توصيتهم من الاحتفاظ إلى أداء أقل من المتوقع، مع ضعف الطلب على السلع الفاخرة لدار الأزياء البريطانية، كما خرجت الشركة رسميًا من مؤشر“فوتسي 100”.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.8% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، لكنها ارتفعت بنسبة 0.2% عن يوليو، مقارنة بتوقعات استقرارها دون تغيير.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697442
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