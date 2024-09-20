هل تتراجع ألمانيا عن موقفها تجاه الحرب في أوكرانيا؟ بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، حث المستشار الألماني أولاف شولتز على تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال المفاوضات، فأكد على أنه "يتعين علينا مناقشة كيفية الخروج من حالة الحرب هذه بشكل أسرع". وأكد شولتز على اعتقاده بأن روسيا لا بد أن تكون حاضرة في مناقشات السلام المستقبلية، وقد أشار إلى ذلك أيضاً خلال لقائه بفولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني مطلع الشهر الجاري. إن هذه الدعوة بمشاركة روسيا في مناقشات السلام، والتي تأتي من أحد المانحين الرئيسيين للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، تمثل تحولاً كبيراً عن توجهات قمم السلام السابقة، وآخرها تلك التي عقدت في سويسرا قبل أشهر، ولم يتم دعوة روسيا إليها. قبل يومين من مقابلة المستشار الألماني، أظهرت بيانات جديدة انحداراً أسوأ من المتوقع في الإنتاج الصناعي في بلاده، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 2.4% على أساس شهري في تموز الماضي. فضعف الصناعة الألمانية يعني أن الاقتصاد الألماني يعاني من حالة ركود هذا العام. وتخلف هذه المشاكل الصناعية تأثيراً متتابعاً على مختلف أنحاء المنطقة، حيث سجلت الاقتصادات المعتمدة على ألمانيا أيضاً مثل المجر وجمهورية التشيك على سبيل المثال نتائج صناعية مخيبة للآمال أيضاً.



إن حرب روسيا وأوكرانيا لم تتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة فقط، وتبعات ذلك اقتصادياً، وتأثير ذلك سلبياً على الإنتاج الصناعي، بل تفاقم ذلك بمنافسة الصين. فأثرت خطوة بكين لمواجهة ثورة الطاقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر نفسها قائدة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة ومكونات المركبات الكهربائية، على قطاع السيارات المهم والمركز في أوروبا الوسطى. إن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي البالغ 8.8 مليار يورو مع الصين في المركبات الكهربائية وحدها يعرض الوظائف في أوروبا للخطر، حيث تقوم شركات تصنيع كبرى مثل فولكس فاغن الآن بإغلاق إنتاج المركبات الكهربائية في مصانعها الأوروبية. ويتوقع الخبراء فقدان آلاف الوظائف في الصناعة الألمانية وحدها. إن ذلك يجعل القادة الأوروبيين بمن فيهم شولتز في وضع سيئ، وليس لديهم الوقت للانتظار حتى يؤتي التخطيط الاستراتيجي الطويل الأجل ثماره.





وتحتاج ألمانيا كبلد صناعي مهم للطاقة من روسيا، بينما تحتاج روسيا إلى السوق والاستثمار الألماني، لذلك كانت ألمانيا من طلائع الدول التي شجعت الانفتاح الروسي الأوروبي. منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقدمت العلاقات الألمانية الروسية بشكل مطرد، في ظل تقارب للعلاقات الروسية الغربية، في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتوجه روسيا باتجاه الغرب، وقناعة الغرب باقترابها منه. فتبنت ألمانيا منذ عقد التسعينات مفهوم الشراكة من أجل التحديث، وعملت باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأكثر أهمية لروسيا في الاتحاد الأوروبي، كوسيط بين روسيا والغرب.





ودعمت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، التي شغلت منصبها ما بين عامي 2005 و2021، الشراكة الألمانية الروسية، وتعرضت بسبب ذلك لانتقادات أميركية. وخلال فترة ولايتها، خفضت ألمانيا إنفاقها العسكري إلى الحد الأدنى، ورفعت اعتمادها على الطاقة من الغاز الروسي إلى مستوى قياسي، فازداد استيراد الغاز الروسي من 36 في المائة في العام 2010 إلى 65 في المائة بحلول عام 2020. ورغم تأثر العلاقات بين ألمانيا وروسيا في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، ودعوة برلين لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو، لم تقطع ألمانيا شراكتها مع روسيا.





قامت ألمانيا ببيع العديد من مخازن الغاز، بما في ذلك واحدة من أكبر مخازن الغاز في أوروبا، إلى شركة الغاز الروسية جازبروم في العام 2015، ووافقت ميركل في ذلك العام على تشييد خط أنابيب للغاز نورد ستريم 2، الذي عارضته الولايات المتحدة، والذي يجعل أوروبا أكثر اعتمادًا على الغاز الروسي، من خلال مضاعفة كمية الغاز التي ينقلها خط أنابيب نورد ستريم 1. وأنشأت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وروسيا وأوكرانيا، صيغة نورماندي للسعي إلى حل سلمي مع روسيا، إلا أن اتفاقيات مينسك التي أنتجتها صيغة نورماندي لم تنجح، فجاءت الحرب في العام 2022.





بعد اندلاع الحرب عام 2022, لم يتبن المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي وصل للحكم في العام 2021 سياسة ميركل المستقلة عن الولايات المتحدة، وانخرط مع غالبية نظرائه الأوروبيين بفرض عقوبات على روسيا، فدفعت ألمانيا، بعد دخول الحرب عامها الثالث ثمناً باهظاً لها. ترتبط تلك النتائج بعاملين من المهم وضعهما في الاعتبار.





ارتبط تطور العلاقات الأوروبية الروسية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي بالتزامات غربية، أميركية – أوروبية، لروسيا ضمن معادلة استراتيجية، تتعلق بعدم انضمام دول أوروبا الشرقية للكتلة الغربية، والتي كانت تتبع في الماضي للاتحاد السوفييتي. فقد يشكل انضمام تلك الدول إلى الكتلة الغربية، خصوصاً لجناحها العسكري الممثل بحلف الناتو، خطراً أمنياً مباشراً على الأمن القومي الروسي. ويزداد الأمر تعقيداً بالنسبة للأمن الروسي عندما يتعلق الأمر بدول أوروبا الشرقية التي تقع على الحدود مع روسيا، والتي تعرف بـ Buffer States)، ) مثل جورجيا وأوكرانيا، فشكلت محاولات انضمام دول مثل جورجيا وأكرانيا لحلف الناتو رد فعل روسي مختلفاً.





فخاضت روسيا حرباً مع جورجيا في العام 2008، الأمر الذي اعتبر رسالة من روسيا تعني استعدادها لخوض الحرب للدفاع عن مصالحها. وجاء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014، على خلفية وصول حكومة موالية للغرب في أوكرانيا، وتوقيعها على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي الأسابيع التي سبقت الحرب المشتعلة حالياً، طالبت روسيا الولايات المتحدة وحلف الناتو بالتوقف عن توسيع التحالف، ونشر أسلحته بالقرب من حدودها وإزالة الأسلحة النووية الأميركية من أوروبا. وفي تحدٍ صريح لروسيا وبدعم أميركي صريح أيضاً، طورت أوكرانيا علاقاتها مع حلف الناتو في السنوات التي سبقت الحرب عام 2022، فأجرت تدريبات عسكرية دوريه مع التحالف، وأصبحت واحدة من بين الشركاء الستة الأقرب للحلف من الدول غير الأعضاء. ولم تخفِ كييف هدفها وسعيها للحصول على العضوية الكاملة في حلف الناتو، وهي التي لم تكن حتى أوائل العقد الجاري مستبعدة فقط من الانضمام للحلف، بل ومن الاتحاد الأوروبي أيضاً.





ويعود العامل الثاني للسياسة الخارجية الاستراتيجية الأميركية في العام ٢٠٢١، أي قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تركزت لمواجهة الصين وروسيا تحديداً، ووجهت دعوات إلى أوروبا للتعاون معها في ذلك. وتعود أسباب تلك السياسة لما حققه البلدان، وإن كان بنسب متفاوته من تطورات اقتصادية وعسكرية وسياسية ملحوظة. وقد حققت روسيا على وجه التحديد نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والسياسي من خلال علاقتها المميزة مع أوروبا، والتي تسبب بالقلق لواشنطن.





ان ما تعاني منه أوروبا اليوم على أصعدة مختلفة، أهمها الاقتصادي، في ظل حرب أوروبية مستعرة ومستمرة، تجعلنا نطرح سؤالًا مهماً، إلى أي مدى يمكن لحلفاء الولايات المتحدة الثقة بالرؤية والاستراتيجية الأميركية؟ اليوم، تعاني أوروبا من تبعات حرب أرادتها وأشعلتها الولايات المتحدة، وتدفع أوروبا ثمناً لها. في الأمس، شنت الولايات المتحدة حرباً على العراق، قضت فيها على نظام صدام حسين، فأدى ذلك لتخلخل معادلة التوازن في المنطقة، لغير صالح حلفائها فيها. فالحسابات الأميركية لا تكون في العادة لصالح حلفائها، بل على العكس قد يدفع شركاؤها ثمن أفعالها، كما حصل في الشرق الأوسط سابقاً، وفي أوروبا حالاً. وقد يقدم ذلك معطىً مهماً لدول المنطقة لإعادة التفكير في طريقة اعتمادها على مخططات واستراتيجيات واشنطن خصوصاً تجاه سياسات دولة الاحتلال في المنطقة.



