الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على مشتبهٍ فيه بحادثة إطلاق نار في بيت لحم خلال ساعات قليلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN/ قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية على مشتبهٍ فيه بحادثة إطلاق نار على أحد المواطنين، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة في مدينة بيت لحم.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وفور ورود إشارة إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة، تفيد بأن ملثمين دخلوا إلى ملحمة دجاج في شارع الصف بمدينة بيت لحم، وقاموا بالاعتداء على المواطن بالضرب وإطلاق النار عليه، ثم لاذوا بالفرار. على الفور باشر فرع المباحث العامة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري، وتم القبض على المشتبه فيه.
وأضافت انه تم التحفظ على المشتبه فيه لإحالته إلى جهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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