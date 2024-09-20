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الشرطة والأجهزة الأمنية تقبض على مشتبهٍ فيه بحادثة إطلاق نار في بيت لحم خلال ساعات قليلة

9/20/2024 2:35:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ قبضت الشرطة والأجهزة الأمنية على مشتبهٍ فيه بحادثة إطلاق نار على أحد المواطنين، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة في مدينة بيت لحم.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وفور ورود إشارة إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة، تفيد بأن ملثمين دخلوا إلى ملحمة دجاج في شارع الصف بمدينة بيت لحم، وقاموا بالاعتداء على المواطن بالضرب وإطلاق النار عليه، ثم لاذوا بالفرار. على الفور باشر فرع المباحث العامة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري، وتم القبض على المشتبه فيه.

وأضافت انه تم التحفظ على المشتبه فيه لإحالته إلى جهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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