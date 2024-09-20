غرفة تجارة دبي تعلن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي، ما يشكل خطوة حيوية تساهم في الارتقاء بالشراكات الاقتصادية، وتعزيز الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وجورجيا، ودعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.

ووفق بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، تعكس هذه الخطوة تنامي جاذبية دبي الاستثمارية للشركات والمستثمرين من جورجيا، حيث حققت التجارة البينية غير النفطية بين دبي وجورجيا، نموا سنويا بنسبة 8.5% لتصل قيمتها إلى 1.76 مليار درهم خلال العام الماضي.

وبلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، 89 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي إن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي يساهم بدور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية، عبر بناء منظومة فعّالة للتواصل والتعاون.

وأضافت أن المجلس الجديد سيعمل على تعزيز ممارسة الأعمال التجارية في دبي بالنسبة للشركات الجورجية، كما سيشكل صوت مجتمع الأعمال الجورجي في الإمارة، ويساهم في رعاية مصالح الشركات الجورجية في دبي، ومساعدتها على تحقيق النجاح المستدام".

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي.

وتعمل غرفة تجارة دبي حاليا على زيادة عدد مجالس الأعمال لتمثيل المستثمرين من مختلف الجنسيات في الإمارة، بهدف دعم توسع الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، وتوحيد صوت مجالس الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.