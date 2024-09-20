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الإمارات وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

9/20/2024 9:24:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحثت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين والبلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية.

جاء ذلك خلال مشاركة
مريم ماجد بن ثنية في منتدى النساء الأورو-آسيوي الذي تستضيفه سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

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