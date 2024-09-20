الإمارات وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحثت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين والبلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية.
جاء ذلك خلال مشاركة
مريم ماجد بن ثنية في منتدى النساء الأورو-آسيوي الذي تستضيفه سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
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