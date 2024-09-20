تصعيد كبير.. غارات إسرائيل تقترب من بيروت

تشهد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تصعيداً كبيراً اليوم بعد سلسلة غارات وإطلاق متبادلة وعنيفة، كان أبرزها غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، وهو معقل حزب الله لكنه بعيد عن جبهة الحرب التقليدية في الشريط الحدود.



وقال مصدران أمنيان:

الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق العاصمة اللبنانية بيروت في بث مباشر من رويترز بعد أن قال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.





وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان، في وقت أعلن حزب الله استهداف مقرات قيادة عسكرية وثكنات عدة في شمال اسرائيل والجولان المحتل.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "قرابة 140 صاروخا أطلقت من لبنان في غضون ساعة".



جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي ليل الخميس شن غارات على قرابة مئة منصة في جنوب لبنان، قالت إنها كانت جاهزة لإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل.

وتبنى حزب الله في بيانات متلاحقة استهداف سبعة مقار قيادة وثكنات عسكرية في شمال اسرائيل والجولان السوري المحتل، بـ "صليات من صواريخ الكاتيوشا". وقال إن ذلك جاء "ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

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