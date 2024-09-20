ألونسو يطالب بضرورة الاستماع لمطالب اللاعبين بشأن جدول المباريات المزدحم

قال تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن إنه يتفهم الانتقادات التي وجهها اللاعبون بشأن جدول المباريات المزدحم، مشيرا إلى أنه ينبغي الاستماع إليهم.

واقترح الإسباني رودري، وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قيام اللاعبين بإضراب بسبب تزايد جدول المباريات.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أتفهم رودري واللاعبين الآخرين. أتفهم أن هناك لحظة يشعر فيها اللاعبون بأن هناك الكثير من المباريات المتراكمة عليهم".

وشدد لاعب الوسط الإسباني السابق على ضرورة الاستماع إلى اللاعبين، وضرورة أن يشاركوا في هذه القرارات.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان اللاعبين رفض اللعب، رد ألونسو: "أعتقد أننا قريبون من ذلك. أعتقد أن بإمكانكم سؤال أي لاعب، وسيقول نفس الشيء".

وربما ينتهي الأمر بخوض أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي 75 أو 80 مباراة في الموسم بالنظر إلى عدد المسابقات، وفيما يتعلق باللاعبين الدوليين مثل رودري، فإن عدد المباريات التي يتعين عليهم خوضها يصبح أعلى من ذلك.

وتجددت الانتقادات مؤخرًا بشأن جدول مباريات كرة القدم بسبب النظام الحديث لبطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، الذي تم تطبيقه هذا الموسم لأول مرة، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها 32 فريقا لأول مرة في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة.

وتسببت التغييرات والتوسعات التي أجريت على المسابقات في إضافة المزيد من المباريات إلى جدول المباريات خلال الموسم.