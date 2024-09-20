أنشيلوتي: الريال يجب أن يستمر في اللعب بروح الروك آند رول

طالب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لاعبيه بمواصلة التحسن والتقدم واستمرار الانتصارات، مضيفا أن مشجعي النادي الأبيض "معتادون على رؤية كرة قدم الروك آند رول"

ويلتقي الريال مع ضيفه إسبانيول، غدا السبت، في المرحلة السادسة لبطولة الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق الملكي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، لتحقيق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أريد أن أرى يواصل التحسن والتقدم. دخلنا في زخم جيد، لقد فزنا بالمباريات القليلة الماضية ونريد الاستمرار على هذا النحو".



وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للنادي الملكي "غداً ربما يكون يوماً جيداً للتدوير. اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك".



أوضح أنشيلوتي "كرة القدم تحتاج للتفكير لأن الهدف هو لعب عدد أقل من المباريات لتجنب الإصابات. اللاعبون ليس لديهم مشكلة في خفض رواتبهم إذا لعبوا أقل".

أشار مدرب الريال "كرة القدم الجميلة تعتمد على خصائص لاعبيك. كرة القدم الجميلة هو اللعب، الدفاع والهجوم الجيد. هناك جوانب عديدة، وليس جانب واحد فقط. لكل رأيه في هذا. أحب حقاً ان يدافع فريقي بشكل جيد، وأن يسيطر جيداً. من الصعب تعريف كرة القدم الجميلة".

وتابع "توازن الفريق هو عمل جماعي يمكنك القيام به مع اثنين أو ثلاثة مهاجمين. في نهائي دوري أبطال أوروبا (أمام ليفربول الإنجليزي) عام 2022 في باريس لعبنا بثلاثة مهاجمين وكان لدينا توازن مثالي. إذا أضفنا لاعب خط وسط آخر فهذا لا يعني أن لدينا المزيد من التوازن".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا "الجماهير سعيدة بما نقوم به. يمكننا اللعب بشكل أفضل، لكن مشجعي ريال مدريد معتادون على رؤية كرة قدم الروك أند رول. نسعى لإسعاد الجماهير في كل ما نقدمه".

يذكر أن الريال تغلب 3 / 1 على ضيفه شتوتجارت الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، في مستهل لقاءاته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة مدريد، الذي يستضيف لقاء الغد.