أرنولد يخطط لشراء نادي نانت الفرنسي

يبدأ ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، مفاوضات جادة للاستحواذ على نادي نانت الفرنسي، وفقًا لصحيفة“ليكيب” الفرنسية، في خطوة يسعى من خلالها اللاعب إلى توسيع أفق مسيرته المهنية، إذ يُظهر أرنولد طموحًا غير عادي في عالم كرة القدم.

تفاصيل المفاوضات

يتواصل أرنولد مع صندوق استثماري إنجليزي يديره والده، مايكل ألكسندر، بهدف شراء نادي نانت.



ويُعتقد أن الصفقة تتضمن عرضًا يقدّر بحوالي 100 مليون يورو، يشمل 80 مليون يورو نقدًا و20 مليون يورو ائتمان للبائع، مع مكافآت تصل إلى 40 مليون يورو.

التحديات في الطريق

تشير الصحيفة الفرنسية، إلى أن المفاوضات تواجه بعض التعقيدات، اجتمع كيتا والديمار، رئيس نادي نانت، مع عائلة ألكسندر عبر اجتماع فيديو، وتبع ذلك لقاء شخصي في جنيف مؤخرًا.



ويُعتبر التوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الطرفين أمرًا صعبًا، حيث يسعى مالك النادي لاسترداد خسائره.

الاهتمام بنوادي أخرى

قبل توجيه أنظاره نحو نانت، أبدى أرنولد اهتمامًا بشراء نادي سانت إيتيان ونادي لوهافر، لكن يبدو أن نانت أصبح الخيار الأكثر جاذبية.



ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع شعبية نانت بين جماهيره، بالإضافة إلى صعوبة بناء ملعب جديد مملوك بشكل خاص.

خلفية أرنولد الاستثمارية

يذكر أن أرنولد ليس غريبًا على عالم الاستثمار، إذ يملك حصة أقلية في فريق الفورمولا 1 "ألبين F1" من خلال شركة أوترو كابيتال.

مستقبل نانت

من المثير للاهتمام أن نانت، الذي حصل على 8 ألقاب في الدوري الفرنسي، قد يحتاج إلى دعم خارجي لتجاوز التحديات الراهنة.



ويأمل أرنولد، الذي يلعب في صفوف ليفربول بعقد ينتهي في 2025، أن يحقق النجاح كمالك لنادي كرة قدم، ليكون أحد اللاعبين النادرين الذين يخوضون تجربة الاستثمار في عالم كرة القدم.