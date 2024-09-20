زيلينسكي: خطة النصر تعتمد على بايدن



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لكييف أن "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا في حربها مع روسيا تعتمد على قرارات سريعة يجب أن يتخذها الحلفاء هذا العام.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين إن أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بقيمة مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لإنفاقه على الدفاع الجوي والطاقة وأسلحة محلية.

وأشار إلى أهمية دور الرئيس الأمريكي جو بايدن في إنجاح "خطة النصر" التي قال إنه سيناقشها معه عندما يلتقيان. ومن المقرر أن يزور زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي "معظم قرارات الخطة تعتمد على بايدن بصفة خاصة، بالإضافة إلى حلفاء آخرين لكن هناك نقاطا معينة تعتمد على تعاون ودعم الولايات المتحدة".

ويقدم زيلينسكي تحديثات منتظمة حول إعداد الخطة لكنه لم يكشف إلا عن تفاصيل بسيطة عن فحواها، مشيرا إلى أنها تهدف إلى وضع شروط مقبولة لأوكرانيا بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام من الحرب.

وقال "الخطة بأكملها تعتمد على اتخاذ حلفائنا لقرارات سريعة يجب تنفيذها بين أكتوبر وديسمبر دون تأخير".

