آمنة الضحاك احتفاءً بيوم الانبعاثات الصفرية: لنجعل الاستدامة جزءاً من حياتنا اليومية



أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، التغير المناخي والبيئة أن الوصول للحياد المناخي يتطلب عملا تعاونيا من جميع القطاعات والأفراد.

وقالت معاليها :" بينما نحتفل بيوم الانبعاثات الصفرية، من المهم أن ندرك أن العالم لا يزال يمتلك قوة التعاون لمكافحة تغير المناخ. كما أن كل فرد لديه دور مهم في دفع مسيرة التحول الإيجابي في هذا المجال. إن أفعالنا وخياراتنا قادرة على إحداث تغيير حقيقي وتمكين كوكبنا من التغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص من أجل المزيد من الازدهار".

وأضافت :" تسعى دولتنا نحو تنفيذ هدف طموح من خلال استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وتتطلب هذه الاستراتيجية العمل من كل قطاع وكل صناعة وكل فرد في المجتمع من أجل اتخاذ خطوات أكثر جرأة وطموحاً

لنا وللأجيال القادمة. كما تحمل تلك الخطوة دافعا لنا للعمل والتعاون وتحمل المسؤولية من أجل مستقبل مستدام للجميع".

وتابعت:" أشجع الجميع على تبني الممارسات المستدامة واتخاذ خطوات استباقية لتمكين هذا التغيير. وأدعو كل فرد على اتباع سلوكيات مستدامة مثل اختيار وسائل النقل العام، وتقليل استهلاك الطاقة، ولنكن حريصين على عادات الاستهلاك وتقليل النفايات – فلنجعل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولنعتمد أنماط حياة مستدامة لتقليل بصمتنا الكربونية وإلهام الآخرين من حولنا بهذه السلوكيات. كل خطوة نتخذها نحو مستقبل أكثر استدامة، مهما كانت صغيرة، تساهم في كوكب أكثر صحة للأجيال القادمة".

واختتمت :" في حين أن هذا اليوم يسلط الضوء على جهودنا، فإن الرحلة نحو الحد من الانبعاثات هي مسعى يستمر طوال العام، ويتطلب جهداً مستمراً. فمعاً، دعونا نجعل كل يوم خطوة نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة".