مصدر لبناني يكشف مكونات بطاريات «الوكي-توكي» المنفجرة لدى «حزب الله»

كشف مصدر لبناني مطلع مكونات بطاريات «الوكي-توكي» التي انفجرت هذا الأسبوع لدى «حزب الله».

وأوضح المصدر أن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم «بيتين»، مشيراً إلى

أن الطريقة التي تم بها زرع المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب للغاية اكتشافها.

كان جهاز الأمن البلغاري قد أكد، اليوم، أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو أي أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) في بلغاريا من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان.

وقالت السلطات البلغارية، أمس، إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقاً في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم متزامن.

واستجوب ممثلو الادعاء في تايوان، في وقت متأخر من مساء أمس، رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تعرف باسم (بيجر) المرتبطة بتفجير آلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف جماعة حزب الله في لبنان، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق.

وقال رئيس شركة جولد أبوللو ومؤسسها شو تشينغ كوانغ، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة بي.إيه.سي، ومقرها بودابست، والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

وأظهرت صور لأجهزة الاتصال المدمرة تصميماً وملصقات على ظهرها تتطابق مع الأجهزة التي تصنعها جولد أبوللو.

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