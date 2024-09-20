قمة المليار متابع تمدد المشاركة في برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى حتى 5 أكتوبر



أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن تمديد موعد تلقي طلبات المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع للقمة، والذي يعد الأول من نوعه، حتى 5 أكتوبر المقبل.

ويستهدف البرنامج توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات التي تتولى رعاية الأفكار والاستثمار فيها.

إقبال متزايد

ويأتي تمديد فترة المشاركة نظراً للإقبال المتزايد من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى، وبهدف إتاحة فرصة أكبر أمام الراغبين بمشاركة أعمالهم وإبداعاتهم والاستفادة من البرنامج الذي سيتم تدشين فعالياته خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ودعت قمة المليار متابع الشركات والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة، التي تقتصر على الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق، وأن تكون الشركة مسجلة قانونياً، إلى اغتنام الفرصة والتقديم عبر الموقع الإلكتروني للقمة:

برنامج إرشادي وتدريبي

ويتولى فريق متخصص عملية فرز طلبات المشاركة في البرنامج، حيث ستخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة لضمان تماشيها مع متطلبات البرنامج وأهدافه، في حين ستعمل لجنة التحكيم على اختيار الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى بناءً على عدد من المعايير، منها جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط.

وستنضم المشاركات التي يتم اختيارها إلى برنامج إرشادي وتدريبي تنظمه قمة المليار متابع لتكون جاهزة لعرض أفكارها ومشاريعها أثناء انعقاد القمة، وبما يتيح لها فرصة الحصول على دعم إستراتيجي يساعدها على النمو والتوسع.

وتمر التصفيات النهائية لمنافسات البرنامج بثلاث مراحل تقام خلال فعاليات قمة المليار متابع، تتضمن الأولى اختيار 25 متقدماً من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية لعرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام لجنة التحكيم، فيما تجمع المرحلة الثانية 10 مشاركات، وتشهد المرحلة الأخيرة منافسة مشاركتين على المركزين الأول والثاني للحصول على فرص واعدة للاستثمار والشراكات والتعاون.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي؛ لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

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