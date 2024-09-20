عرض بيانات مسروقة لملايين الأشخاص للبيع على «تلغرام»

أصبحت بيانات عملاء مسروقة، ومنها تقارير طبية من أكبر شركة تأمين صحي في الهند، «ستار هيلث»، متاحة للعامة عبر روبوتات الدردشة على «تلغرام».

وقال المتسلل، الذي يعتقد أنه يقف وراء روبوتات الدردشة لباحث أمني، الذي بدوره تحدث إلى «رويترز» عن هذه القضية، إن التفاصيل الخاصة بملايين الأشخاص معروضة للبيع، مشيراً إلى أن العينات يمكن عرضها من خلال الطلب من روبوتات الدردشة بالكشف عنها.

وأوضحت شركة «ستار هيلث أند آلايد إنشورنس»، التي تتجاوز قيمتها السوقية أربعة مليارات دولار، في بيان لـ«رويترز»، أنها أبلغت السلطات المحلية بوصول غير مصرح به إلى بيانات.

وقالت إن التقييم الأولي أظهر «عدم وجود اختراق واسع النطاق»، لافتةً إلى أن «بيانات العملاء الحساسة ما زالت آمنة».

وباستخدام روبوتات الدردشة، تمكنت «رويترز» من تنزيل وثائق لسياسات التأمين ومطالبات تحتوي على أسماء وأرقام هواتف وعناوين وتفاصيل ضريبية ونسخ من بطاقات الهوية ونتائج الاختبارات والفحوص الطبية.

وأسهمت قدرة المستخدمين على إنشاء روبوتات الدردشة على نطاق واسع في مساعدة منصة «تلغرام» على أن تصبح من أكبر تطبيقات التراسل في العالم مع تسجيل 900 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وفي اختبار للروبوتات، استطاعت «رويترز» تنزيل أكثر من 1500 ملف، بعض المستندات يعود تاريخها إلى يوليو 2024.