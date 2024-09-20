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«ليه إيكو»: الحكومة الفرنسية تدرس تجميد الإنفاق الحكومي في 2025

9/20/2024 7:26:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت صحيفة «ليه إيكو» أن الحكومة الفرنسية تدرس تجميد الإنفاق الحكومي في 2025 عند مستوى العام الجاري نفسه، وهو قرار من شأنه أن يولّد مدخرات، حيث إنه لن يتم تعديله للتضخم، وذلك بحسب ما نقلته عن وثيقة مبدئية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء.

والوثيقة ليست إلا أساساً فنياً للإعداد للميزانية، ويظل يمكن تعديلها قبل تقديم الميزانية للبرلمان بصورة رسمية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة.

ويقول رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، عضو المعارضة اليسارية المتطرفة إيريك كوكريل، إن تجميد الميزانية في 2025 سوف يدرّ 10 مليار يورو في صورة مدخرات.

وأُرسلت الوثيقة للجنة المالية بالجمعية الوطنية بعدما طالب بعض أعضائها بالاطلاع على عمل الحكومة المبدئي بشأن ميزانية 2025.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، لاقتراح حكومة جديدة بعد أسبوعين من مشاورات محتدمة مع الكتل السياسية المختصمة. وقال مكتب بارنييه إن التشكيلة النهائية لفريقه سوف تعلن بحلول يوم الأحد.

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