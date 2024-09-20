متحف اللوفر أبوظبي يستقبل 5 قطع فنية مُعارة من المكسيك

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن وصول خمس قطع أثرية متميزة، مُعارة من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، في إطار تبادل تاريخي، أعلن عنه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، رئيس متحف اللوفر أبوظبي، وسعادة ماريا تيريزا ميركادو، نائبة الخارجية المكسيكي.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي تنتقل فيها هذه القطع الثمينة إلى المنطقة، وهي تشمل قناعاً شعائرياً من كالاكمول، وهو اكتشاف أثري حديث يعود إلى حضارة المايا.

وستظل القطع الأثرية الخمس معروضة في المتحف حتى شهر أبريل 2025 على الأقل.

وأصبح متحف اللوفر منذ تأسيسه في أبوظبي عام 2017 كأول متحف عالمي الطراز في العالم العربي، بمثابة منارة تتجلى من خلالها الإبداعات الإنسانية العالمية، حيث يسرد قصص الروابط الثقافية عبر الزمن.

ويدعم إنجاز هذه المهمة، الشراكات الدولية المؤثرة والعلاقات البناءة التي أقامها المتحف مع العديد من المؤسسات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات الإعارة المتبادلة التي تيسر عرض القطع الأثرية والأعمال الفنية التي تنتمي إلى فترات تاريخية متنوعة من شتى أنحاء العالم.

وتُعد تلك القطع الأثرية والأعمال الفنية المتميزة، بمثابة سفراء يمثلون ثقافات مختلفة، ويسلطون الضوء على ثراء تلك الثقافات، ويبرزون أهميتها لجماهير جديدة، فمن خلال عرض أعمال فنية لم يسبق عرضها في المنطقة من قبل، تسعى هذه المبادرة إلى تمكين الزوار من الحصول على فهم أعمق لثقافات متنوعة، ومن خلال هذا التعاون الجديد، يتسع نطاق المبادرة ليشمل المكسيك، وهو ما يعزز التزام المتحف بسردية عالمية تُوسِّع آفاق التواصل الثقافي وتُسهِم في دعم التقدير العالمي للإرث الفني.

وقال معالي محمد خليفة المبارك: "تتمثل مهمة الثقافة في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادَل بين المجتمعات والحضارات المختلفة من حول العالمن وقد مكن متحف اللوفر أبوظبي أفراد المجتمع المحلي في الإمارة وزوارها من استكشاف مجموعة من الروائع الفنية العالمية، وتعزيز ثروتهم المعرفية، وذلك من خلال تيسير التواصل المستمر بين الثقافات، والتعاون المثمر مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة، وستسهم هذه الشراكة الجديدة في إطلاع جمهور المتحف على ثقافات المكسيك الثرية والقديمة، وهو ما من شأنه أن يعزز دور العلاقات طويلة الأمد مع هذا البلد الحيوي".

ويُعقد هذا المعرض بفضل جهود وزارتيّ الخارجية والثقافة المكسيكية، ومن خلال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ ومتحف اللوفر أبوظبي.

وقالت ماريا تيريزا ميركادو بيريز، نائبة وزير الخارجية المكسيكي: "يمكن اعتبار هذا المعرض الحدث الأكثر أهمية للترويج للثقافة المكسيكية الذي يجري تنظيمه في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

يُذكر أن القطع الأثرية المكسيكية الخمس المُقدمة إلى المتحف على سبيل الإعارة تتضمن رأسا ضخما يزِن 5840 كجم، منحوت من كتلة ضخمة من البازلت، وينتمي إلى حضارة الأولمك (1200 - 500 ق.م) المكسيك، ولاية فيراكروز، سان لورينزو- تيوتيهواكان (1200-900 ق.م) من المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في خالابا؛ جامعة فيراكروز.

وتمثل الرؤوس الضخمة حكام الأولمك الذين ربما شغلوا مناصب سياسية ودينية في عصورهم.

كما تتضمن تلك القطع مبخرة من النوع "المسرحي"، حضارة تيوتيهواكان (100 ق.م - 800 م)؛ المكسيك، تيوتيهواكان (0 - 650 م)، موقع تيوتيهواكان الأثري، من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ.

وبدأ تصنيع المباخر بين عامَي 1 و100 ميلادية، وكان البخور حينها مكوناً من الفحم والكوبال اللَّذَيْنِ كانا مُتوَفِّرينِ بكثرة في أمريكا الوسطى.

أما القطعة الثالثة من بين القطع الخمس، فهي قناع حجري على شكل وجه إنسان (100 ق.م - 800 م)، المكسيك، تيوتيهواكان (200 - 900 م)، موقع تيوتيهواكان الأثري، من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ، يُجَسِّدُ ملامح الوجه البشري التقليدي، كما يرتبط أسلوب نحته بمدينة تيوتيهواكان في وسط المكسيك التي تشتهر بالزراعة والخصوبة، بينما تتمثل الرابعة في قناع شعائري ينتمي إلى حضارة المايا (600 ق.م - 1521 م)، المكسيك، كامبيتشي، موقع كالاكمول الأثري (200 - 600 م)، من مركز المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في كامبيتشي، يعد اكتشافاً أثرياً حديثاً ويُعرض أمام الجمهور لأول مرة؛ إذ شهدت طقوس الدفن الملكية ظهور مثل هذه الأقنعة المصنوعة بإتقان، إضافةً إلى أغراض أخرى مثل المباخر والأواني، فيما ثثمثل الخامسة في عمود منحوت من تشيتشن إيتزا، مدينة تشيتشن-إيتزا، ينتمي إلى حضارة المايا (600 ق.م - 1521 م)، المكسيك، ولاية يوكاتان، تشيتشن-إيتزا (900 - 1200 م)، من المتحف الوطني لثقافات العالم، المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ، وهو ينتمي إلى فئة تماثيل الأطلنطيين، وهي عبارة عن منحوتات مجسمة؛ أذرعها مرفوعة فوق رؤوسها، ويُحمَل عليها مذبح، أو مقعد، أو عتبة مبنى يُرجّح أن يكون دار عبادة.

من جانبه، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: "إنه لشرف كبير لنا أن نستضيف هذه القطع الأثرية الثمينة القادمة من المكسيك إلى متحف اللوفر أبوظبي لكي نسلّط الضوء على فصول مهمة من تاريخ أمريكا الوسطى ونقدمه لشعوب المنطقة، حيث انصب اهتمام اللوفر أبوظبي في البداية على الأعمال الفنية المُعارة من الشركاء الفرنسيين، لكنه وسَّع نطاق هذه الأعمال من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات الإقليمية. ومن ثَمَّ، اتسع نطاق ذلك التعاون ليشمل مؤسسات من أنحاء آسيا المختلفة وغيرها من المناطق حول العالم، وقد أسهمت تلك الشراكات في إثراء مجموعة مقتنيات اللوفر أبوظبي وعزّزت من دوره كمنصة مركزية للتبادل الثقافي تحتفي بثراء وتنوع الإبداع البشري والتاريخ الإنساني".

وأكد راباتيه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أهمية التعاون بين دولة الإمارات والمكسيك، واصفا إياه بأنه "تعاون رائع بين بلدين وبين نظامين متحفيين" يربط بين الحضارات من جميع أنحاء العالم، ولافتا إلى أن هذه الخطوة هي الأولى، ما يشير إلى المزيد من التبادل الثقافي بين البلدين في المستقبل.

وأضاف أن عملية جلب هذه القطع الأثرية إلى أبوظبي استغرقت ثلاث سنوات من التخطيط، مشيراً إلى أن تنسيق اختيارها ونقلها إلى أبوظبي تم بدقة فائقة لتلبية أعلى المعايير الدولية.

وسلط راباتيه الضوء على دور متحف اللوفر أبوظبي، باعتباره أول متحف عالمي في العالم العربي، في توفير إمكانية الوصول إلى الثقافات العالمية لسكان المنطقة والزوار، لافتا إلى تصميم برامج تعليمية لإشراك الزوار من جميع الأعمار.

وقال إن الفرصة ستكون متاحة أمام الجميع لاستكشاف هذه القطع الأثرية من خلال المحاضرات والرحلات الاستكشافية والتفاعلات الرقمية والبشرية؛ إذ سيوفر المتحف موارد متعددة اللغات بالعربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها، لضمان أن تصل المجموعة المكسيكية إلى جمهور متنوع، مردفا: "كمتحف عالمي، نسعى إلى سرد قصة جميع الحضارات وجميع العصور"

من جانبه قال خوان مانويل غابيريل لوبيز، المنسق الوطني للمتاحف والمعارض في المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، إن إحدى المهام الأساسية التي أنشئ من أجلها المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ قبل 85 عاماً هي نشر التراث الثقافي الثري والمتنوع في المكسيك، حيث كرَّس جهوده لصونه وإجراء الأبحاث المتعلقة به.

وأضاف أن مهمة المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ ورسالته تتمثلان في العمل على توظيف الفرص المتاحة كافة لتسليط الضوء على النسيج الثقافي المتنوع الذي تميزت به المكسيك في ماضيها وحاضرها، لأن عرض هذا التراث يُعد أيضاً وسيلة لزيادة الوعي بأهمية حمايته، مردفا: "إنه أمر رائع للغاية أن نشهد الآن عرض خمس روائع فنية في متحف اللوفر أبوظبي، حيث تمثل تلك الروائع بعض الثقافات التي ازدهرت في أمريكا الوسطى، وهي أعمال فنية تشهد على الإنجازات المتميزة ونظرة العالم لتلك الحضارات القديمة، التي تشكل جزءًا من الهوية المكسيكية".

وأكد أن الفضل في نجاح هذا التعاون المثمر الجديد يرجع إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، معتبرا أن هذا التعاون هو خطوة بالغة الأهمية في تعزيز الإطار السردي العالمي لمتحف اللوفر أبوظبي؛ إذ يسهم في تسليط الضوء على التراث الثقافي الثري للمكسيك ويمَكِّنه من الوصول إلى الشرق الأوسط.

ولفت إلى عرض قطع أثرية وأعمال فنية من المكسيك في قاعات العرض الدائمة في المتحف منذ افتتاحه، إلا أن هذا التعاون يؤكد التزام اللوفر أبوظبي بتعزيز التبادل الثقافي بين الحضارات، ودعم الحوار الثقافي، وتقوية أواصر الفهم المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك.

وستُعرض القطع الأثرية التي جرى الكشف عنها مؤخراً في المتحف حتى شهر أبريل 2025 على الأقل، وهو ما يتيح للزوار فرصة متميزة لمشاهدة هذه الكنوز الثقافية عن قرب، والتعرف على الأهمية الثقافية للتراث المكسيكي الثري.