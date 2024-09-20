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جنرال موتورز تستدعي أكثر من 449 ألف مركبة في أمريكا .. تعرف على السبب

9/20/2024 7:26:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعنلت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الجمعة إن شركة جنرال موتورز استدعت 449 ألفا و671 شاحنة صغيرة وسيارة رياضية (إس.يو.في) في الولايات المتحدة بسبب عطل في نظام التحذير من انخفاض سائل المكابح.

وذكرت الإدارة أن البرنامج الإلكتروني لوحدة مراقبة المكابح في المركبات المتضررة ربما لا يعطي إشارة ضوئية للتحذير من فقدان سائل المكابح.

وأضافت أن الوكلاء سيعملون على إصلاح البرنامج الإلكتروني من خلال تحديث نظام تشغيله عبر الإنترنت.

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