اختبار جدي لبرشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني بعد سقوطه القاري

يستقبل فياريال المتألق هذا الموسم نظيره برشلونة متصدر الترتيب والعائد من خسارة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان الأحد ضمن المرحلة السادسة من الإسباني لكرة القدم، في حين يسعى حامل اللقب إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الأداء.

ورغم أنّ فياريال خسر العديد من لاعبيه البارزين خلال الصيف، لكنّ الوافد الجديد أيوسي بيريس ساعده على تسجيل بداية أكثر من رائعة حيث يحتل المركز الرابع بـ 11 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو وريال مدريد وخلف برسا المتصدر (15).

وينتظر رجال النادي الكاتالوني الذي سجّل بداية مثالية في سعيه لاستعادة اللقب بعد أن حصد خمسة انتصارات من خمس مباريات امتحانا صعبا للاحتفاظ بسجله النظيف.

وكان بيريس الذي كان جزءا من تشكيلة المنتخب الإسباني المتوجة بكأس أوروبا 2024 قد انضم الى "الغواصات الصفراء" في آب/أغسطس الماضي قادما من ريال بيتيس.

وبعد أن خسر المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث ثاني هدّافي الدوري الموسم الماضي لمصلحة أتلتيكو، وضع فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال ثقته ببيريس وقد نجح رهانه الى حدّ الآن.

وسجّل المهاجم البالغ 31 عاما هدفا قاتلا ليمنح فريقه الفوز على ريال مايوركا الأسبوع الماضي، كما سجّل هدف التعادل أمام فالنسيا وآخر حاسم ضد إشبيلية، ليصبح في رصيده ثلاثة اهداف بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة متصدر ترتيب الهدافين.

وقال بيريس "لا أزال في طور التأقلم، اكتسب المزيد حيال أفكار المدرب وزملائي".

وتابع "ما زلت أرى ما يحتاجه الفريق مني، والثقة ترتفع مع الأهداف ويجب أن استمر على هذا النحو".

وقال المهاجم أنه يشعر بالسعادة والتقدير في فياريال، فيما بدا أنّه رسالة مبطنة لفريقه السابق.

وقال بيريس لشبكة دازون "كل شيء يحدث لسبب ما، لقد سعى فياريال بقوة من أجلي، لقد منحني قيمة كبيرة كلاعب كرة قدم، ومنحني الأهمية التي أستحقها. أنا سعيد بالتغيير، وبتواجدي هنا، وبكيفية سير الأمور والبداية القوية".

ويبدو أنّ التغييرات التي أجراها فياريال كانت ذات صوابية عالية فشكّل وصول كل من دييغو كوندي، سيرجي كاردونا، لوغان كوستا من الرأس الأخضر وآخرين قوة دفع كبيرة له.

وسيسعى أصحاب الأرض للاستفادة من إرهاق النادي الكاتالوني الناتج عن خوضه الخميس مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الذي يشارك في الدوري الفرنسي والتي خسرها العملاق الكاتالوني بشكل مفاجئ 1-2.

ويؤازر أيوسي صانع اللعب أليكس بايينا وجناح برشلونة السابق المغربي إلياس أخوماش المنتقل الى فياريال الموسم الماضي.

وقال أخوماش معترفا بأنها مباراة خاصة بالنسبة له "من الصعب دائما مواجهة برشلونة، فهم متصدرو الدوري الإسباني، لكن لدينا أفكار واضحة ونعمل على تنفيذها حتى تتحقق في المباراة".

أضاف "قضيت طفولتي كلها هناك ولدي ذكريات رائعة، كل ما أخذته من النادي كان إيجابيا".

يغيب عن برشلونة فيرّان توريس بداعي الإيقاف، إضافة الى قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة وفي طليعتهم الأوروغوياني رونالد أراوخو والهولندي فرنكي دي يونغ.

ومن ناحية أخرى، يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول السبت ساعيا الى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الاداء.

وفاز ميرينغي في مبارياته الثلاث الأخيرة منها على حساب شتوتغارت الألماني 3-1 في دوري الأبطال الثلاثاء.

وبعد أن استهل الموسم بتعادلين من أصل مبارياته الثلاث الأولى، استعاد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهج الانتصارات حيث يأمل في الوصول إلى قمة مستوياته التي يطمح اليها بعد وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويحلّ أتلتيكو مدريد ضيفا على رايو فايكانو الأحد.

لاعب تحت المجهر: خاميس رودريغيستتجه الأنظار الى الوافد الجديد الى رايو فايكانو، الكولومبي خاميس رودريغيس، لاعب ريال مدريد السابق، خلال مواجهة فريقه المرتقبة امام أتلتيكو.

خاض الدولي الكولومبي ظهوره الأول بقميص رايو الإثنين قادما من دكة الاحتياط، ومن المرتقب أن يشارك لوقت أطول في نهاية الأسبوع.

وستكون خبرة رودريغيس مهمة جدا للفريق في سعيه لتحقيق نتيجة جيدة أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي استهل الموسم بصورة قوية.



إحصائيات بارزة 4- نال ريال مدريد حتى الآن أربع ركلات جزاء، متقدما على ألافيش (2)

7- يتصدر لاعب برشلونة الشاب لامين جمال الدوري في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعين

45- قام لاعب ألافيس كارلوس فيسنتي بأكبر عدد من الكرات العرضية في الدوري لكن لم يحقق اي تمريرة حاسمة