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مدرب أتالانتا يعترف بالندم بعد التفريط في الفوز على أرسنال بدوري الأبطال

9/20/2024 7:14:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعترف جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، بأنه يشعر بـ"الندم"، عقب تعادل فريقه بدون أهداف مع ضيفه أرسنال الإنجليزي، أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار جاسبريني في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إلى أن أداء أتالانتا في اللقاء، أثبت قدرة لاعبيه على "اللعب على هذا المستوى" والاستمرار في التحسن.

وعاد أتالانتا للظهور في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 1015 يوما، لكن مكانته على الساحة الأوروبية تغيرت منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وكاد أتالانتا أن يحصل على النقاط الثلاث، لاسيما بعد حصوله على ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني، لكن لاعبه ماتيو ريتيجي أهدرها بعدما تصدى لها الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى الفريق الإنجليزي، الذي أبعد بطريقة مذهلة ضربة رأس أخرى من لاعب الفريق الإيطالي، الذي ارتدت الكرة إليه بعد إنقاذه ركلة الجزاء مباشرة.

وقال
جاسبريني لشبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الإيطالية: "بالطبع هناك بعض الندم، ركلة الجزاء هي دائما فرصة كبيرة والتقدم بهدف نظيف في تلك اللحظة كان من الممكن أن يصبح مهما للغاية بالنسبة لنا".

أضاف المدرب الإيطالي المخضرم "ومع ذلك، يجب أن نكون سعداء بالأداء، الذي كان على مستوى عال أمام منافسينا. لقد كان إنقاذا استثنائيا، لكن ضربة الرأس كانت قريبة جدا منه. إنه لأمر مؤسف، لأن هذا ربما كان أفضل أداء قدمه ريتيجي منذ أن جاء إلى هنا وعمل بجد الليلة، وكان يستحق أن يحرز هدفا".

عانى أتالانتا من البداية المهتزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما حقق فوزين وخسر في مثلهما من بينها هزيمة قاسية صفر / 4 على يد مضيفه إنتر ميلان بملعب (جوتسيبي مياتزا).

كشف جاسبريني /66 عاما/ "إنني معجب للغاية بأرسنال، غير أنهم لم يقدموا الكثير في الهجوم الليلة، لكنهم أكدوا أنهم أقوياء ويصعب اختراقهم. سنخرج أقوى من هذه المباراة، لقد تعلمنا الكثير".

شدد مدرب أتالانتا في ختام حديثه قائلا "لقد قدمنا مؤخرا بعض العروض الجيدة، لكننا لم نعبر عن أنفسنا بالطريقة الصحيحة ضد إنتر. على الأقل الليلة تعلمنا شيئا عن كيفية اللعب ضد منافسين بهذا المستوى".

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