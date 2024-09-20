سوبر هاتريك هاري كين يمنحه صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

تربع النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، على صدارة قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 / 2025، بعد إسدال الستار على الجولة الافتتاحية من مرحلة للمسابقة القارية.

وأقيمت الجولة الافتتاحية للبطولة، التي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 36 فريقا لأول مرة خلال الموسم الحالي، بدءا من يوم الثلاثاء الماضي حتى أمس الخميس.

وأحرز كين 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز بايرن الكاسح 9 / 2 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.

ويتفوق كين بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه مايكل أوليس، زميله في بايرن، وفلوريان فيرتز وجيمي جيتنز، لاعبي باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند الألمانيين على الترتيب.

وأصبح كين اللاعب رقم 20 فقط الذي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال أوروبا، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي أشار إلى أنه بات أفضل هداف إنجليزي على الإطلاق في المسابقة الآن، متجاوزا النجم المعتزل واين روني.

وكان كين توج بجائزة هداف النسخة الماضية لدوري الأبطال بالاشتراك مع كيليان مبابي، حينما كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لريال مدريد الإسباني، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

من ناحية أخرى، جاء جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ كأكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الجولة الأولى، عقب صناعته 3 أهداف للفريق البافاري أمام دينامو زغرب، متفوقا بفارق تمريرة واحدة على أقرب ملاحقيه جمال موسيالا، زميله في الفريق، وكذلك جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني.