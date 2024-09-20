Friday, 20 September 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة في أبوظبي

9/20/2024 7:14:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت أمس في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية، منافسات بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونادي الوحدة، وشركة "جلوبال اكتيف سبورتس".

وتقام البطولة بمشاركة أندية الوحدة، والحكمة من لبنان، والكويت من دولة الكويت، والاتحاد السكندري من مصر، والفتح الرباطي من المغرب، والبشائر من عمان، والكرخ من العراق، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة فوز فريق الفتح الرباطي المغربي على الوحدة 89-75، وفوز الاتحاد السكندري المصري على منتخب الإمارات 106-83، وفوز الكويت الكويتي على الكرخ العراقي 102-82، وفوز الحكمة اللبناني على البشائر العماني 91-67.

MENAFN20092024000110011019ID1108696234

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث