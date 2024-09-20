انطلاق بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت أمس في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية، منافسات بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونادي الوحدة، وشركة "جلوبال اكتيف سبورتس".
وتقام البطولة بمشاركة أندية الوحدة، والحكمة من لبنان، والكويت من دولة الكويت، والاتحاد السكندري من مصر، والفتح الرباطي من المغرب، والبشائر من عمان، والكرخ من العراق، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.
وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة فوز فريق الفتح الرباطي المغربي على الوحدة 89-75، وفوز الاتحاد السكندري المصري على منتخب الإمارات 106-83، وفوز الكويت الكويتي على الكرخ العراقي 102-82، وفوز الحكمة اللبناني على البشائر العماني 91-67.
MENAFN20092024000110011019ID1108696234
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