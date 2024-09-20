انطلاق بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة في أبوظبي

انطلقت أمس في "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية، منافسات بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونادي الوحدة، وشركة "جلوبال اكتيف سبورتس".

وتقام البطولة بمشاركة أندية الوحدة، والحكمة من لبنان، والكويت من دولة الكويت، والاتحاد السكندري من مصر، والفتح الرباطي من المغرب، والبشائر من عمان، والكرخ من العراق، بالإضافة إلى الإمارات.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة فوز فريق الفتح الرباطي المغربي على الوحدة 89-75، وفوز الاتحاد السكندري المصري على منتخب الإمارات 106-83، وفوز الكويت الكويتي على الكرخ العراقي 102-82، وفوز الحكمة اللبناني على البشائر العماني 91-67.