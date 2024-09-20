صدام ناري في الدوري الإيطالي.. إنتر يواجه ميلان في ديربي مثير

يستعد إنتر حامل اللقب إلى توجيه ضربة جديدة لجاره وغريمه ميلان المترنّح، خلال مواجهتهما الأحد في قمّة المرحلة الخامسة من الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما ظهر الفارق الكبير في المستوى بين الفريقين عقب مشاركتهما الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يستضيف إنتر على ملعب سان سيرو أول ديربي بين الغريمين في الموسم الحالي، بعد تعادله المشجّع مع مانشستر سيتي الإنكليزي على ملعب الاتحاد في المرحلة الأولى من البطولة القاريّة الأربعاء.

وقف فريق سيموني إنزاغي الذي خسر نهائي دوري الأبطال قبل نسختين أمام سيتي بالذات، ندّا لند مع حامل لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات متتالية قياسية وكان يُمكن أن يخرج بالفوز في أكثر من لحظة.

ووصف إنزاغي أداء فريقه في مانشستر بـ“المتعملق" مبديا ثقته بلاعبيه في الظهور بأفضل حال في اللحظات المهمة.

أضاف "لديهم أحد أفضل الفرق في العالم... لعبنا مباراتين متقاربتين للغاية مع سيتي"، متابعا "كلنا نعلم ما يعنيه الديربي للنادي والمشجعين... من الأسهل أن تكون مستعدا للمباريات بعد أداء مثل الليلة (الأربعاء)".

وبدا الفارق واضحا بين ما قدّمه إنتر، وأداء ميلان في خسارته على أرضه أمام ليفربول الإنكليزي 1-3. كل المؤشرات تدلّ على فوز سابع تواليا لإنتر في "ديربي ديلا مادونينا".

وكان فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا قد تعرّض لصافرات الاستهجان من جمهور نصفه تقريبا غادر الملعب قبل انتهاء مباراته القارية الثلاثاء.

وجاءت هذه الخسارة بعد فوز منعش وكاسح على فينيتسيا برباعية نظيفة، اعتقد الجمهور أنها انتفاضة عقب الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين ضمن الدوري.

وبات ميلان يحتل المركز العاشر بخمس نقاط. الطريقة التي خسر بها أمام ليفربول دفعت الجماهير المتبقية لمطالبة فريقهم "بإظهار الشجاعة"، مما زاد من الضغط على فونسيكا.

وقد يفقد الفريق حارس مرماه الفرنسي مايك مينيان الذي خرج في مباراة ليفربول، في الوقت الذي قد يغيب فيه فيديريكو ديماركو عن إنتر.

ويتفوّق إنتر على جاره في المنافسات المباشرة الأخيرة، إذ فاز عليه في آخر ست مباريات ضمن مختلف المسابقات، فيما يعود انتصار ميلان الأخير إلى أيلول/سبتمبر 2022 (3-2 في المرحلة الخامسة من الدوري).



اختبار جدّي لنابولي ويسافر نابولي المتفائل إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس في أول اختبار حقيقي لطموحاته في الفوز باللقب في واحدة من أكثر المنافسات حماسة في إيطاليا.

ويعود أحد رموز "السيدة العجوز"، المدرب أنتونيو كونتي، إلى ملعب ناديه السابق بقيادة نابولي الذي يحتل المركز الثاني بعد ثلاثة انتصارات متتالية، بفارق نقطة عن أودينيزي المتصدر.

واستعد نابولي الذي لا ينشغل بمشاركة أوروبية، جيدا لهذه المواجهة ويبدو متفائلا بعد فوزه برباعية نظيفة خارج أرضه أمام كالياري، وهو أول فوز نظيف خارج الديار للفريق الجنوبي منذ تغلبه على ساليرنيتانا بثلاثية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

في المقابل، يدخل يوفنتوس اللقاء بثقة بعد فوزه الكبير على أيندهوفن الهولندي 3-1 في دوري الأبطال.

ويأمل المدرب تياغو موتا في العودة إلى سكة الانتصارات محليا بعد تعادلين مع روما وإمبولي والحفاظ على قوة الدفاع الذي لم يتلقّ أي هدف من انطلاق البطولة.

اختبار أول ليوريتش

ولن يكون الاختبار الأول للكرواتي إيفان يوريتش مدرب روما الجديد سهلا بمواجهة أودينيزي الأحد.

ثالث مدربي فريق العاصمة هذا العام، عُيّن الأربعاء خلفا لنجم النادي دانييلي دي روسي الذي أقيل بعدما فشل بتحقيق أي فوز في المباريات الأربع الأولى (3 تعادلات وخسارة على أرضه أمام إمبولي 1-2).

ولن يكون الحمل ثقيلا من جهة تحقيق نتيجة إيجابية فقط، بل سيحاول يوريتش أن يُقدّم نفسه بطريقة جيدة للجمهور، إذ أشارت وسائل إعلام محلية إلى إعلان "كورفا سود" الاحتجاج على قرار إقالة دي روسي، خلال المواجهة مع أودينيزي في الملعب الأولمبي.

وكانت المجموعة أصدرت بيانا قالت فيه إن "الوقت قد حان لجعل صوتنا مسموعا"، داعية المشجعين إلى الاحتجاج على القرار على أن تبقى هي نفسها خارج الملعب في نصف الساعة الأولى من المباراة.

بدوره، وصل أودينيزي إلى الصدارة بشكل مفاجئ، لكن مواجهته مع روما من المفترض أن تكون الأصعب، ولو أنه كان تغلب على لاتسيو أيضا 2-1 بعد التعادل مع بولونيا 1-1 افتتاحا، ثم الفوز على كومو 1-0 وبارما 3-2.

تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أتالانتا التاسع الباحث عن فوزه الثالث مع ضيفه كومو الثامن عشر من دون أي انتصار.