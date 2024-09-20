نجوم موناكو يتغنون بالفوز على برشلونة

أشاد نجوم موناكو الفرنسي بفوز الفريق الثمين 2 / 1 على ضيفه برشلونة الإسباني، أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب "لويس الثاني"، استغل موناكو النقص العددي في صفوف برشلونة، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إريك جارسيا المبكر في الدقيقة العاشرة، ليفتتح ماجنيس أكليوش التسجيل للفريق المضيف في الدقيقة 16.

ولم يهنأ موناكو بتقدمه كثيرا بعدما أحرز الإسباني الواعد لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 28، لكن الفرنسي الصاعد جورج إلينيخيا منح النقاط الثلاث لموناكو بإحرازه الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 71.

وبذلك، حصل موناكو، وصيف المسابقة عام 2004، على أول 3 نقاط في مسيرته بالبطولة القارية، فيما بقي برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، بلا رصيد من النقاط.

وقال أكليوش في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لموناكو، اليوم الجمعة "كنا ندرك أهمية هذه المباراة التي أقيمت على أرضنا وأمام جماهيرنا. من الجيد دائما أن نبدأ بفوز في دوري أبطال أوروبا. نحن فخورون بأنفسنا لكنها مباراة واحدة فقط. ستكون المباراة القادمة مهمة لكننا سعداء الليلة".

من جانبه، صرح إلياس بن صغير، لاعب الفريق الفرنسي "بالنسبة للكثيرين، كانت هذه أول مباراة لنا في دوري الأبطال.



الفوز بها على برشلونة أمر لا يصدق. أعتقد أننا نستطيع أن نفعل أشياء عظيمة لكننا لن ننجرف وراء العواطف، هناك سبع مباريات متبقية. يجب أن نحاول أن نكون أفضل وأن نرفع من مستوانا للذهاب إلى أبعد مدى ممكن، لا نضع أي حدود لأنفسنا".

أما بريل إيمبولو فتحدث عن انتصار فريقه قائلا "في الوقت الحالي، نعمل بشكل جيد ونسير على الطريق الصحيح. أعتقد أننا خلقنا العديد من الفرص، وضغطنا بقوة وأجبرناهم على ارتكاب الأخطاء. النقطة السلبية هي أننا لم نتمكن من قتل المباراة قبل هدف التعادل الذي أحرزوه. كان من الممكن أن يجعل ذلك أمسية الجميع أسهل، ولكن الحالة الذهنية إيجابية والجميع سعداء".

في المقابل، أوضح دينيس زكريا "بصراحة، هذا الفوز مصدر فخر لنا ونحن سعداء به للغاية، هذا ما كنا نريده. لا يزال هناك الكثير من المباريات التي تنتظرنا بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. نحن نركز الآن على ما هو قادم. لا أعتقد أنه يمكننا أن نسميه إنجازا لأن هذا ما كنا نرغب في فعله منذ البداية".